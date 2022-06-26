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عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني للأحكام ، يقدم صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر رابط بوابة الموقع الرقمي ، من مبوب خدمات المواطنين علي الصفحة الرئيسية للموقع portal.redf.gov.sa ، وتأتي خدمة الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالأحكام النهائية ضمن قائمة الخدمات للمواطنين ، ومدار حديث مقالنا اليوم عن طريقة الاستعلام برقم السجل المدني للمواطن ، ونتعرف علي قائمة الخدمات التي يقدمها الصندوق العقاري للمواطنين السعوديين ، وطريقة الدخول للخدمة من خلال النفاذ الوطني الموحد.

صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني للأحكام

يمكن للمواطنين السعوديين الاستفادة من خدمات صندوق التنمية العقارية مثل الاستعلام عن حالة الاحكام النهائية بالخطوات التالية :

الدخول إلي رابط موقع صندوق التنمية العقارية. ثم ، من الصفحة الرئيسية نختار قائمة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك ، من قائمة الخدمات الإلكترونية نحدد خيار خدمات المواطنين. بعد ذلك ، ستظهر لك صفحة بها كافة الخدمات ، منها نضغط علي ” الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالأحكام النهائية “. بعدها ، سيتم نقلك إلي صفحة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد. أخيراً ، يمكنك الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في ” أبشر” من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

وبغض النظر عن إمكانية الدخول المباشر ، إلا أن استخدام النفاذ الوطني يسهل العديد من الخدمات الحكومية ويربط قاعدة بياناتك لتسهيل التعاملات.

خدمات المواطنين من صندوق التنمية العقارية

فضلاً عن خدمة الاستلام الإلكتروني و إمكانية الاستفسار عن حالة الطلب للأحكام ، فإن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية تدعم جميع المواطنين بمجموعة خدمات مثل :

تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.

خطاب الإفادة ” إخلاء طرف”.

الاستعلام الشامل.

طلب إيقاف صرف الدفعات.

خدمة استعادة المبالغ الزائدة.

طلب إعادة الدفعة الأولى.

خدمة المبايعات.

خدمة إعفاء متوفى.

خدمة طلب تفعيل وإلغاء الحسم.

طلب فك الرهن.

استعلام حالة فك الرهن.

المستشار العقاري.

بالإضافة إلي ذلك ، توجد خدمة خاصة بحاسبة الدعم.

إضافة إلي ، خدمات التمويل المدعوم.

كذلك تقدم خدمة ، تحديث المخالفة الخاصة بالدفعات.

تحديث بيانات المقترض لدي سمه.

أيضاً خدمة تخص تحديث البيانات الشخصية لأصحاب الأحكام الإدارية النهائية.

الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالأحكام النهائية.

وبالطبع خدمة ، إنشاء حساب.

تحديث البيانات الشخصية.

كذلك توجد خدمة ، طلب صرف دفعة.

ولا يخلو الموقع من خدمة ، حجز المواعيد.

وأخيراً نجد خدمة ، إصدار الفواتير والسداد.

وبالطبع يتم سداد أي رسوم لكافة الجهات الحكومية بالمملكة من خلال نظام سداد لدفع الفواتير الحكومية.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري حاسبة التمويل

عرضنا بالفقرة الأولي خطوات الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري بالسجل المدني أو رقم الهوية ، والآن نستعرض الحاسبة التمويلية :