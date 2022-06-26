موعد صرف راتب التقاعد الجديد هذا الشهر وكيفية الاستعلام عنه في 3 دقائق فقط

موعد صرف راتب التقاعد هو محور حديثنا اليوم نظرا ً لارتفاع مؤشرات البحث حول معرفة الموعد المقرر لصرف راتب التقاعد الخاص بالمواطنين السعوديين المتقاعدين، للشهر الجديد، حيث تضاربت الأقوال حول الموعد المقرر للصرف، ومن المعروف أن هيئة التأمينات الاجتماعية تقوم بصرف هذا الراتب كبديل أجر للموظفين المتقاعدين ليعينهم على مصاريف الحياة، وحتى يستطيعوا العيش حياة كريمة.

موعد صرف راتب التقاعد الاجتماعي كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد وشروط الحصول عليه

شروط الحصول على المعاش التقاعدي

هناك عدة شروط قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بوضعها للمواطنين المستحقين للحصول على راتب التقاعد، يجب توافرها في شخص المواطن المستفيد للحصول على راتب التقاعد تتلخص تلك الشروط فيما يلي:

فرضية تخطي عمر المواطن السعودي المستحق للتقاعد عن ستين عاما ً فضلهم في العمل بالهيئات الحكومية.

يجب أن يكون الموظف قام بالانقطاع عن العمل أو إلى النزول إلى مكان عمله، شريطة أن يكون عمله يخضع لهيئة التأمينات الاجتماعية.

شرطية أن يكون الموظف قد مضى على اشتراكه في هيئة التأمينات مائة وعشرين شهراً وذلك قبل بلوغه السن القانوني للتقاعد.

موعد صرف راتب التقاعد

قام قانون العمل السعودي بتنظيم مجموعة من القواعد والضوابط الواجب توافرها في جميع المواطنين المستفيدين الذين وصلوا إلى السن القانوني للمعاش الالتزام بها، لمعرفة كيفية الاستعلام عن موعد الحصول على الراتب تتلخص تلك الشروط فيما يلي: