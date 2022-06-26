نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي منصة اعتماد أفراد وكيف يستطيع الموظف استعلام عن الراتب والمستحقات المالية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة المالية منصة اعتماد استعلام عن الراتب والمستحقات المالية في إطار التحول الرقمي الذي سعت إليه الحكومة السعودية بكل ما تشمله من وزارات وقطاعات، فصممت منصة إلكترونية تعرض خدماتها لثلاث قطاعات؛ اعتماد أفراد واعتماد حكومة واعتماد أعمال، من أجل توفير الخدمات التي تحتاج إليها هذه القطاعات، فنجد مثلًا منصة اعتماد أفراد تستعرض خدمات الموظفين التي تضمن حقوقهم المالية، من خلال خدمة الاستعلام عن الرواتب، وكذلك خدمات الإركاب، بأعلى درجات الشفافية، وبصفة عامة تسعى منصة اعتماد إلى رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال قياس مستوى الأداء.

منصة اعتماد استعلام عن الراتب والمستحقات

من بين الخدمات الآلية التي توفرها وزارة المالية للأفراد عبر منصة اعتماد استعلام عن الراتب والمستحقات المالية؛ وذلك لضمان الحقوق المالية لهم، كما تمكن الموظفين في القطاعات الحكومية بالدولة من إدارة المعاملات التي تتعلق بالموارد البشرية بكل سهولة، ليس هذا فحسب بل تمتد خدمات منصة اعتماد أفراد إلى الأفراد الذين يمارسون الأنشطة المختلفة من الأعمال الحرة، بحيث يمكنهم المشاركة في خدمات المنافسات والمشتريات الحكومية، ومتابعة الأمور المالية من خلال تسجيل دخول منصة اعتماد.

الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية

أما عن طريقة الاستعلام عن الرواتب في منصة اعتماد، فهي كالتالي:

ينتقل المستخدم إلى الرابط الإلكتروني لمنصة اعتماد. يختار منصة اعتماد أفراد. يضغط على تسجيل الدخول، ثم يختار استعلام عن الرواتب والمستحقات المالية من بين الخدمات المتاحة. يسجل دخول منصة اعتماد عن طريق النفاذ الوطني. يتتبع خطوات التحقق من هوية المستخدم. يحدد المستخدم المدة المراد الاستعلام بشأنه، ثم يسجل البيانات المطلوبة. في النهاية يضغط على أيقونة استعلام.

ما هي منصة اعتماد

منصة اعتماد هي منصة وطنية رسمية أعلنت عن تفعيلها وزارة المالية؛ وذلك لتنفيذ الخدمات المالية بشكل آلي، فمع الاتجاه نحو إحلال التكنولوجيا والتحول نحو الرقمية، تم الاستغناء عن التعاملات التقليدية الورقية في وزارة المالية، وتم إطلاق منصة اعتماد لتقدم خدماتها لثلاث قطاعات في المجتمع؛ هم الأفراد والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، وأتاحت لهم تسجيل دخول منصة اعتماد، والمشاركة في المنافسات والمشتريات، والاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية، وقد تطلعت الوزارة إلى تحقيق الشراكة بين تلك الجهات بالاعتماد على مبدأ الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية بشكل يساهم في دفع عجلة التنمية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

منصة اعتماد تسجيل دخول

الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية في منصة اعتماد يتطلب تسجيل الدخول، بالطريقة الآتية:

اذهب إلى منصة اعتماد وزارة المالية. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول باللون البرتقالي يسار الصفحة الرئيسية. اختر تبويب اعتماد أفراد. الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد. اكتب رقم الهوية للمواطنين أو الإقامة للمقيمين. اكتب رمز التأكيد ثم استكمل خطوات الدخول.

وبهذا تكون انتهت خطوات تسجيل دخول منصة اعتماد أفراد، يمكنك الآن الاستفادة من الخدمات المتاحة.