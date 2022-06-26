نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي
وضعت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط اللازمة لكل من يرغب في التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وذلك حتى يتم القبول في البرنامج والحصول على معاش شهري يساعد في سد الاحتياجات الاساسية، ويتم التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال المنصة الإلكترونية التي اوضحتها الوزارة بكل سهولة، والان تابعونا لمعرفة التفاصيل.
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد ثابت لصرف راتب الضمان وتحويله بشكل مباشر الى حساب المستفيدين، وهذا الراتب سواء كان للمستفيدين الجدد من النظام الجديد المتطور أو حتى النظام القديم، فيتم صرف المعاش الخاص بالضمان في يوم واحد، وقد يتساءل الكثير من المواطنين عن هذا الموعد حتى يتمكن كل منهم من الاستفادة منه في أسرع وقت لسد احتياجات الأسرة وشراء المتطلبات اللازمة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على هذا الموعد بشكل تفصيلي.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
يبحث الكثير من الناس خلال هذه الفترة لمعرفة أهم شروط الضمان الاجتماعي التي حددتها وزارة الموارد البشرية حتى يتم التسجيل في نظام التضامن المطور الجديد، وهي كالآتي:
- شرط أساسي على المتقدم إنعاش الضمان الاجتماعي أن يكون سعودي الجنسية.
- كما يشترط أن يكون هذا المواطن مقيم في المملكة العربية السعودية.
- تقديم كل الأوراق اللازمة التي تؤكد أن هذا الشخص يحتاج إلى الحصول على المعاش.
- يتم التقديم للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الموقع الرئيسي لوزارة التنمية الاجتماعية.
- يشترط أن يكون دخل الأسرة الخاصة بالمتقدم أقل من الحد الادنى التي حددتها الوزارة.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
حددت وزارة التنمية الاجتماعية كل الخدمات التابعة للضمان الاجتماعي الجديد أن تتم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية، وهي ما يتم التسجيل عليها في الضمان الأجتماعي بخطوات بسيطة وهي كالآتي:
- يتم التسجيل في البداية من خلال موقع التضامن الاجتماعي وذلك من أجل حصول المواطن على الدعم.
- يجب ادخال البيانات المطلوبة بعد ذلك المواطن وهي اسم الشخص، ورقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد الخاص به، ورقم الهاتف، كلمة السر الخاصة به.
- لابد من الموافقة من قبل المواطن على كافة الشروط والأحكام.
- إدخال كلمة السر التي تم ارسال على رسائل الهاتف، وذلك لتأكيد رقم الهاتف الشخصي في المنصة، ثم اختيار كلمة مصادقة.
- يتطلب من الشخص ادخال رقم الهوية مرة أخرى والرقم السري، وسوف يتم الدخول على الصفحة الرئيسية التي يتوجب على المواطن ملئها بكل البيانات المطلوبة بالكامل مثل كل البيانات المتعلقة بالمسكن الخاص به هو وأسرته.
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