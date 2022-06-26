قرض للمتقاعدين 300 ألف براتب 1985 ريال بدون مقدم ولا يحتاج كفيل

فئة كبيرة من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن أفضل الحلول التمويلية، والتي تعمل على توفيرها كل من شركات التمويل، أو البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، ويأتي الهدف الأساسي من هذه التمويلات المخصصة لفئة المتقاعدين بشكل عام، هو أن يستطيع المتقاعد الحصول على مبلغ مالي يتم سداده على فترة زمنية معينة بحسب كل جهة تمويلية، وذلك للعمل على تلبية احتياجات الفرد المتقاعد، أو مساعدته على الاستثمار بعد التقاعد، أو لأي سبب كان، ووفرت العديد من البنوك السعودية وبعض شركات التمويل المنتشرة في المملكة، مجموعة من الحلول التي تتناسب مع إمكانيات المتقاعدين، وذلك عبر تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، شريطةً أن يستوفي الفرد المتقاعد كافة الشروط المطلوبة.

شركة اليسر، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية، سداد المديونية 2 مليون ريال، وفرت تمويل للمتقاعدين بمميزات تمويلية فريدة من نوعها، حيث يمكن للمتقاعدين التقديم للحصول على أي من الحلول التمويلية التي توفرها شركة اليسر، والتي تشمل تمويل الإجارة، الذي يتيح لك الحصول على تمويل شراء سيارة، تمويل المرابحة، تمويل التورق الذي يمكن من خلاله الحصول على تمويل شخصي بأقساط ميسرة، وأخيراً تمويل السلع الاستهلاكية، ولك حرية الاختيار فيما يخص التمويل بما يناسبك.

مميزات تمويل المتقاعدين

تمويل بدون كفيل غارم.

بدون رسوم إدارية.

تمويل بدون دفعة أولى لمنتجات التورق والسلع الاستهلاكية.

دفعة أولى تبدأ من 0% لتمويل الإجارة.

الإعفاء من الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

الشروط والمستندات المطلوبة

يجب ألا يقل الراتب عن 1985 ريال سعودي بالنسبة لتمويل التورق، 120 ألف ريال لمن فقد وظيفته ، المرابحة، الإجارة، والسلع الاستهلاكية.

، المرابحة، الإجارة، والسلع الاستهلاكية. خطاب تعريف بالراتب بالصيغة المعتمدة لدى الشركة.

هوية وطنية سارية الصلاحية.

العنوان الوطني.

يجب ألا يزيد العمر عن 70 عاماً.

رخصة قيادة سارية المفعول لتمويل الإجارة.

عرض سعر السيارة من معرض معتمد في حالة تمويل الإجارة.

خطوات الحصول على تمويل المتقاعدين

حددت شركة اليسر خدمة الحصول على التمويل الشخصي للمتقاعدين عبر تقديم كافة الأوراق المطلوبة والتي يمكن معرفتها من خلال رابط تمويل للمتقاعدين، سواء كان تمويل مرابحة، إجارة، سلع استهلاكية، أو أي تمويل توفره الشركة للمتقاعدين بشكل عام، ومن ثم التوجه إلى أي من فروع الشركة المنتشرة في المملكة العربية السعودية، أو التواصل على رقم شركة اليسر المجاني 8001160711، والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء، أو عبر استخدام نموذج اتصل بنا، أو من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.