نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس تسجيل دخول وزارة التعليم Faris في المقال التالي
نظام فارس تسجيل دخول، فقد تم توفير نظام فارس من جانب وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتحل كبديل إلكتروني من أجل الدخول لاستخدام كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنصة، وتسعي الوزارة إلى تطبيق التحول الرقمي وإنهاء التعاملات الورقية إلى إلكترونية بغرض توفير الوقت والجهد على جميع المستفيدين من هذه الخدمات، ويوفر نظام فارس خدمات هامة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية ومن ممتهني العمل الإداري بوزارة التعليم لعدد هائل من الخدمات مثل حركة التنقلات والترقيات وطلبات الإجازات وغيرها من الخدمات الهامة التي يستعلم عنها العديد من الأفراد، وسوف نوفر لكم رابط نظام فارس تسجيل دخول.
نظام فارس تسجيل دخول
بإمكان جميع الموظفين أو المديرين بالعملية التعليمية أن يقوموا بإنجاز عدد كبير من الخدمات والاستعلام عن أي خدمة من خدمات نظام فارس بواسطة الحساب الشخصي لكل مستفيد علي البوابة، علي أن يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمستخدم عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى نظام فارس من الرابط التالي: دخول فارس.
- تحديد لغة الاستخدام الخاصة بالمنصة.
- يجب أن يتم إدخال اسم المستخدم في المكان الخاص بذلك.
- إدخال كلمة المرور الخاص بالدخول.
- النقر علي تسجيل الدخول.
- ليتم التحويل للمنصة والدخول واستخدام أي خدمة إلكترونية عبر نظام فارس في أي وقت علي مدار اليوم عن طريق حساب كل شخص علي حدة.
التسجيل في الخدمة الذاتية
يتوفر أن يتم التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية عن طريق بعض الخطوات الميسرة للجميع، ويتم ذلك بواسطة عدد من الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:
- الولوج إلى منصة فارس بشكل إلكتروني: نظام فارس.
- النقر علي تبويب (إنشاء حساب جديد) بأعلي المنصة.
- تطلب المنصة إدخال رقم السجل المدني في المكان الخاص بذلك.
- يجب أن يتم إدخال رقم الآيبان في المكان الخاص به الذي يتم دفع الراتب عليه.
- إدخال عنوان البريد الإلكتروني الشخصي.
- تسجيل رقم الجوال في المكان المحدد له.
- إدخال الرمز المرئي كما هو موضح في الصورة.
- ثم النقر علي تسجيل دخول المنصة والاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة بالمنصة.
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