سيارات للبيع مستعملة في السعودية بأسعار رخيصة

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تم الكشف عن سيارات للبيع مستعملة في سوق السيارات السعودي بماركات شهيرة ومتنوعة للبيع بأسعار مناسبة للجميع السيارات المعروضة بحالات ممتازة وبمواصفات تقارب السيارات الجديدة يمكنك إختيار السيارة التي تناسبك من بين مئات السيارات المعروضة. سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 متوافرة سيارة تويوتا ياريس موديل 2007 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر السيارة تويوتا ياريس مستعملة 7000 ريال سعودي.

تأتي السيارة تويوتا ياريس بمحرك سعته 1300 سي سي مع قوة 92 حصان.

عداد الممشى للسيارة تويوتا ياريس 200000 كيلو متر.

السيارة تويوتا ياريس مزودة بنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل.

السيارة بها وسائد هوائية جانبية وحساسات ومرايات كهربائية.

السيارة تويوتا ياريس متوفرة بلون خارجي أحمر.

السيارة تويوتا ياريس تم فحصها وبها إستمارة فحص سارية المفعول.

يمكن التواصل مع البائع عن طريق الواتس آب على الرقم 00966597076473. سيارة تويوتا كامري موديل 2007 متوافرة سيارة تويوتا كامري موديل 2007 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر السيارة تويوتا كامري مستعملة 8000 ريال سعودي.

تأتي السيارة تويوتا كامري بسعة محرك 2400 سي سي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كامري 85000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متوفرة باللون الفضي.

السيارة مزودة ببلوتوث ومدخل يو إس بي ومشغل أقراص وباور ونظام توزيع قوة الفرامل.

السيارة تويوتا كامري مزودة بفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومرايات كهربائية.

للتواصل مع البائع عن طريق الواتس آب على الرقم 00966597101945. للبيع سيارة هوندا أكورد موديل 2009 توجد سيارة هوندا أكورد موديل 2009 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هوندا أكورد مستعملة 10000 ريال سعودي.

عداد الممشى للسيارة هوندا أكورد 270000 كيلو متر.

تأتي السيارة هوندا أكورد بقوة محرك 2200 سي سي ومزودة بمحرك ديزل بقوة 150 حصان.

السيارة هوندا أكورد مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة هوندا أكورد متوفرة بلون خارجي أزرق.

السيارة هوندا أكورد مزودة بمكيف ونظام ذكي لركن السيارة ونظام التحكم في الطارة.

السيارة هوندا أكورد مزودة بفرش قماش وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة بها بلوتوث ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب.

للتواصل مع البائع عن طريق الواتس آب على الرقم 00966596280013. عمر شويل - جدة سيارات للبيع مستعملة في السعودية بأسعار رخيصة - ثقفني

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