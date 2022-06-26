الاستعلام عن تمويل الراجحي برقم الهوية بالمملكة العربية السعودية

الاستعلام عن تمويل الراجحي برقم الهوية، من الأمور الهامة جدا التي تتم من قبل أشخاص عديده في المملكة العربية السعودية وخصوصا الراغبين في الحصول على قروض من بنك الراجحي، ويعتبر مصرف الراجحي احد اهم البنوك داخل الأراضي السعودية ويمتاز بتنوع القروض المقدمة لعملائه، وأيضا تتميز قرض مصرف الراجحي بسهولة الاجراءات وفترة السداد التي تصل إلى خمس سنوات، لهذا هناك فئه كبيره ترغب في معرفة استعلام قرض الراجحي برقم الهوية، وهذا الاستعلام ينتج عنه التعرف على كل عروض الراجحي والتعرف على أنواع القروض المقدمة وكل الخدمات التي تقدم لعملاء البنك، من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على طريقه استعلام تمويل الراجحي بالتفاصيل.

الاستعلام عن تمويل الراجحي برقم الهوية

يقدم بنك الراجحي عدد من القروض المميزة جدا والتي تلاقى استحسان عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، من بينها قرض مصرف الراجحي بدون تحويل راتب وهو من الخدمات المصرفية التي يقدمها الراجحي والتي عليها إقبال كبير، الاستعلام عن تمويل الراجحي برقم الهوية من خلاله يتعرف العميل عن أنواع القروض وفترة سداد القرض وكل تفاصيل التمويل الذي يرغب في الحصول عليه، استعلام مصرف الراجحي يتم من خلال عدد من الخطوات المحددة التي يجب أن تتبع من اجل الاستعلام بشكل صحيح، وفى السطور التالية سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن قروض الراجحي.

أولا تقوم بالدخول على موقع مصرف الراجحي الإلكتروني.

بعدها تقدم نسخة مصورة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد السعوديين أو صورة الإقامة للمقيمين في الأراضي السعودية.

تقديم صورة من المؤهل الدراسي.

قم بإضافة خطاب من مقر العمل من اجل الراتب الشهري والمسمى الوظيفي.

بعدها سيقوم بنك الراجحي بعرض المعلومات المقدمة حول أنواع القروض للتمكن من الاستفسار عنها.

معرفة استخدام الحاسبة للتعرف على قرض الراجحي وجميع الأقساط.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي