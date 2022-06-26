طريقة التسجيل في تمهير وشروط الالتحاق وكيفية التواصل مع طاقات taqat.sa

قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بتخصيص برامج من أجل تدريب الأشخاص الحاصلين على المؤهلات العليا، وذلك من خلال عمل الدورات التدريبية لتشغيلهم في المراكز الحكومية، ومن خلال سطور المقال القادمة سوف نقوم بتقديم أسهل طريقة التسجيل في تمهير، وذلك من أجل الاستفادة من جميع البرامج المقدمة منه.

طريقة التسجيل في تمهير

إذا كنت من خريجي الجامعات الكبرى في المملكة العربية السعودية وكنت تحتاج إلى التدريب في جميع المجالات التي تخص دراستك، فأنت بحاجة إلى التعرف على كيفية التسجيل في برنامج تمهير، وإليك الطريقة فيما يلي:

اولا قم بالدخول على البوابة الوطنية للعمل طاقات.

قم بالضغط باختيار التدريب على راس العمل تمهير.

ثم بعدها يتم الدخول على ايقونة للتسجيل.

الآن إبدا في تسجيل كافة المعلومات التي تخصك بالشكل المضبوط.

بعد ذلك قم بإرفاق الشهادات الكبرى التي حصلت عليها طوال فترة دراستك.

ثم قم بالدخول على ايقونة موافق.

بعد ذلك قم بالدخول على كلمة تسجيل.

شروط برنامج تمهير

هناك عدة شروط تم وضعها من أجل التسجيل في برنامج تمهير، من أهم هذه الشروط ما يلي:

لابد أن يكون المسجل في البرنامج حاصل على الجنسية السعودية وليس غيرها.

أيضا ان تكون الشهادة التي حصل عليها المسجل إما أن تكون بكالوريوس، أو أن تكون ماجستير فيما أعلى.

كما يمكن للحاصلين على الدبلومات الفنية، أو الإدارية التسجيل.

بينما لابد أن يكون المسجل في البرنامج من العاطلين على الأقل لمدة ستة أشهر.

أيضا لابد ألا يكون المسجل قد سجل في برنامج تمهير من قبل ذلك.

كيفية التواصل مع الطاقات

يمكن التواصل مع أي طاقة خاصة بالتوظيف على البرنامج أو التدريب، وذلك من خلال ما يلي:

التواصل عن طريق الانترنت من خلال الموقع الرسمي لبرنامج تمهير.

الحسابات الخاصة بالطاقات الموجودة على تويتر.

يوجد أيضًا حساب للطاقات على برنامج سناب شات.

كما أنه بإمكانك التواصل من خلال أرقام الهاتف التالية 0920011559 أو 0920020301.

في نهاية الحديث عن طريقة التسجيل في تمهير فقد قدمنا لكم الطريقة الأفضل للتسجيل، كما قمنا بعرض أهم الشروط الواجب توافرها في المسجل في برنامج تمهير، أيضًا عرضنا كيفية التواصل مع الطاقات عبر الهاتف والمواقع الاليكترونية.