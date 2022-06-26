الاستعلام عن حوالة دولية الراجحي عبر تحويل الراجحي tahweelalrajhi.com.sa

من المتعارف عليه أن بنك الراجحي من أكثر البنوك داخل السعودية التي تعمل على توفير خدمات مميزة للعملاء، فأصبح بإمكان أي عميل أن يتابع تحويلاته الدولية خارج السعودية بصورة إلكترونية، وبناء على ذلك يتم البحث عن طريقة الاستعلام عن حوالة دولية الراجحي داخل عمليات البحث، وهذا ما سنعرضه بالتفصيل داخل هذا المقال.

الاستعلام عن حوالة دولية الراجحي

كي يتمكن العميل من الاستعلام عن الحوالة الدولية من بنك الراجحي، فيجب عليه اتباع تلك الخطوات الآتية:

تتمثل أولى الخطوات بقيام الشخص المستعلم بالذهاب مباشرة إلى صفحة التحويلات الدولية الخاصة ببنك الراجحي عبر الإنترنت، وذلك عن طريق الذهاب إلى تحويل الراجحي.

وبعد ذلك يقوم بتحديد الرابط الخاص بالبنك الذي تم التحويل إليه.

ومن بعد أن يدخل على الرابط المخصص للبنك، فهنا تأتي خطوة إدخال الكود الخاص بالتحويل، أو

ومن بعد أن يدخل على الرابط المخصص للبنك، فهنا تأتي خطوة إدخال الكود الخاص بالتحويل، أو إدخال رقم مرجع التحويل المراد الاستعلام عنه.

ويتم الذهاب بعدها على أيقونة الاستعلام، سيظهر كافة التفاصيل المراد الاستعلام عنها من جانب المتقدم.

كيفية الاستعلام عن حوالة من خلال تطبيق الراجحي

يوفر لنا تطبيق الراجحي خدمة مميزة تجعلنا نتمكن من الاستعلام عن الحوالة الدولية، ذلك من خلال اتباع سلسلة من الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المستعلم بالدخول إلى صفحة تطبيق الراجحي وذلك عن طريق الآب ستور أو جوجل بلاي.

ويقوم بعدها بالذهاب على أيقونة تثبيت التطبيق.

وبعد اكتمال تحميل التطبيق على هاتفه، فهنا تأتي خطوة تسجيل عددًا من البيانات الخاصة بتسجيل

الدخول إلى تطبيق الراجحي، والتي تتمثل في إدخاله لاسمه وكلمة السر الخاصة به.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول، ويقوم بعدها بالتوجه إلى صفحة التحويل.

ويقوم بعدها بتحديد مستفيد بنك دولي في بنك الراجحي، ويقوم بالذهاب على أيقونة حوالة نقدية فورية.

وبعد ذلك يقوم باختيار سجل التحويلات، ويقوم بإدخال رقم حسابه في بنك الراجحي وفي البنك المحول منه.

ويقوم بالذهاب على أيقونة الاستعلام، وبعدها سيتمكن من التوصل إلى البيانات المراد الاستعلام عنها.

إلى هنا نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول طريقة الاستعلام عن حوالة دولية الراجحي، حيث لاحظنا أن هناك أكثر من طريقة بسيطة تجعلنا نتوصل إلى البيانات الخاصة بالحوالة الدولية، فتلك الخدمة قد أزالت الكثير من الأعباء على عملاء بنك الراجحي بصورة لافتة للنظر.