أستلم 60,000 ريال قرض آهل بدون كفيل بفترة سداد مرنة بدون فوائد وبلا رسوم

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أستلم مبلغ تمويل يبدأ من 18 ألف ريال سعودي حتى 60 ألف ريال سعودي من قرض منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت مسموح بيه وغيرها من الشروط التمويلية المطلوبة لضمان الحصول على منتج آهل التابع إلى البنك حيث نجح برنامج منتج آهل في تقديم عروض تمويلية عديدة للمواطنين السعوديين بالمملكة وكسب ثقة العميل السعودي لأنه يقدم قرض بدون فوائد إضافية بفترة سداد مرنة لكافة العملاء المتطابق عليهم الشروط والأحكام اللازمة للتمويل كذلك يسمح بنك التنمية الاجتماعية بالتقديم الآن على القرض من خلال الأونلاين للحصول على قرض آهل بدون رسوم إدارية أو فوائد بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة الشريعة الإسلامية في السعودية عبر بنك التنمية الاجتماعية.
الشروط اللازمة للموافقة على طلب منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية
هناك بعض الشروط الواجبة للحصول على قرض آهل الميسر للمواطنين السعوديين ومنها لابد من الإلتزام بالحصول المسبق على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الترميم أو كنف للنساء أو الأسرة وغيرها من التمويلات المتوفرة للأفراد بالبنك ثم بعد ذلك يصبح للعميل السعودي الحق في التقديم الإلكتروني على منتج آهل السعودي المقدم من خلال بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ولكن بعد تطبيق جميع الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بالتفصيل:
- يشترط قرض آهل الميسر للمواطنين السعوديين أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يزيد عن أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية.
- بنك التنمية الاجتماعية يطلب توفير أثباث موافقة الكفيل من جميع الفئات المتقدمة.
- ماعدا فقط موظفي القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.
- لابد من توفير العمر المطلوب عند التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل السعودي بحد أقصى 70 عام.
- كذلك بموافقة بنك التسليف والادخار السعودي الذي يعرف حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية.
- لابد من الإلتزام بالمواعيد المحددة عند سداد الأقساط الشهرية التابعة لدى قرض منتج أهل.
- إيضًا التقديم على قرض آهل للمواطنين السعوديين بشكل خاص عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية.
- يحتاج الحصول على برنامج قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية توفير السجل الائتماني المناسب.
- كذلك من جميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب البرنامج التمويلي المسموح بيه من خلال بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة.
مزايا برنامج قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية
برنامج منتج آهل السعودي من أهم البرامج التمويلية المتاحة الآن في السعودية لكافة المواطنين السعوديين ولكن بعد تحقيق كافة الشروط والضوابط اللازمة للتمويل حيث يعطى قرض آهل بدون فوائد حتى مبلغ 60 ألف ريال سعودي وليس ذلك فقط بل يتم الحصول على التمويل بدون رسوم إدارية أو إضافية لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح جميع المميزات المتاحة بالبنك عند طلب قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية كالتالي:
- أمتاز قرض آهل الميسر للمواطنين السعوديين بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية.
- منتج آهل بدون فوائد إضافية على التمويل بالكامل حتى مبلغ 60,000 ريال سعودي.
- قرض منتج آهل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات لدى بنك التنمية الاجتماعية.
- قرض بدون كفيل لكافة العملاء العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.
- متوافق منتج آهل السعودي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.
- قرض منتج آهل السعودي متاح الآن لجميع المواطنين السعوديين بحد أدنى للتمويل 18 ألف ريال سعودي عند الطلب من البنك.
- يعطي منتج آهل لأسرة المتوفي العفو الكلي من سداد باقي الأقساط المستحقة عليه كذلك يمنح القرض العفو في حالة العجز الكلي للعميل السعودي طبقًا لتعليمات بوليصة التأمين في السعودية بموافقة بنك التسليف المعروف في الوقت الراهن بأسم بنك التنمية الاجتماعية.
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