نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما نجد أن هناك بحث متواصل بخصوص طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية من جانب الكثير من الأشخاص الذين يريدون السفر إلى السعودية، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من جانب الحكومة السعودية عن توافر خدمات إلكترونية مميزة تسهل الحصول على تأشيرة سعودية والاستعلام عنها بشكل سريع، وهذا ما سنقوم بسرده بالتفصيل داخل هذا المقال.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

يتمكن أي متقدم من التوصل إلى البيانات الخاصة بإصدار تأشيرته من القنصلية السعودية بصورة سهلة وسريعة، وذلك يتم عن طريق اتباع تلك الخطوات التالية:

يقوم المتقدم في بداية الأمر بالذهاب بشكل مباشر إلى الصفحة الرسمية لمنصة إنجاز، وذلك عن طريق الدخول على منصة إنجاز أو منصة التأشيرات الإلكترونية

ثم تأتي خطوة الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن تأشيرة وذلك من خلال القائمة المنسدلة الظاهرة أمام المتقدم بالصفحة.

وبعدها يقوم بتسجيل الرقم الخاص بطلبه، ومن ثم يقوم بإدخال رقم جواز سفره.

ثم يقوم بتسجيل الكود المرئي الخاص بتحقق البيانات الظاهر أمامه بالصفحة داخل مربع البيانات المخصص له.

ومن بعد التأكد من صحة البيانات، فيقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة استعلام، وسيظهر أمامه كافة المعلومات الخاصة بتأشيرته المراد الاستعلام عنها.

تكلفة الحصول على تأشيرة سعودية 2022

إليكم القائمة الخاصة بالتكلفة المادية للحصول على التأشيرة السعودية، وذلك على حسب من تم الإعلان عنه من جانب مكتب الجوازات السعودي، والقائمة جاءت بالشكل الآتي:

إن إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لفترة تقدر بحوالي 10 سنوات تكلفته تقدر بحوالي 600 ريال سعودي.

بينما نجد أن الحصول على تأشيرة زيارة سعودية تكلفتها تقدر بحوالي 100 ريال سعودي.

وتجديد وإصدار جواز سفر سعودي لمدة 5 سنوات تكلفته يقدر بحوالي 300 ريال سعودي.

وتأشيرة الطفل المولود داخل أراضي السعودية يتم إصدارها بصورة مجانية.

كما نجد أن الطلبة المقيمين للدراسة داخل السعودية يتم تمديد تأشيرتهم بشكل مجاني أيضًا.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم القدر الكافي من المعلومات التي تخص طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية، فوجدنا أن تلك الخدمة الإلكترونية قد وفرت بالفعل الكثير من الوقت والجهد الذي كان يتم بذله من قبل على كل متقدم للحصول على تأشيرة، كما عرضنا أيضًا تكلفة الحصول على تأشيرة سعودية داخل هذا المقال.