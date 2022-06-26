التسجيل في مرسول كمندوب وأهم شروط التسجيل

يبحث العديد من الشباب الراغبين في زيادة دخلهم عن كيفية التسجيل في مرسول كمندوب، فهو يعد من أكثر التطبيقات الإلكترونية المميزة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتقديمه الكثير من خدمات توصيل الطلبات لجميع أنحاء مدن المملكة، لذلك سوف نقوم من خلال مضمون مقال اليوم عرض الخطوات الواجب إتباعها للإنضمام لفريق مرسول لخدمات التوصيل السريع.

التسجيل في مرسول كمندوب

يعتبر مرسول هو التطبيق الأول لتوصيل الطلبات داخل المملكة العربية السعودية، مما يجعل الكثير من الشباب ينضمون لفريق العمل التابع له، حتى يتم البدء في تلقي الطلبات من العملاء والتواصل معهم عبر التطبيق، ولكي يتم ذلك ينبغي التسجيل وفقًا لخطوات محددة للبدء بعمل كمندوب، وتتلخص تلك الخطوات فيما يلي:

تتمثل الخطوات الأولى للتسجيل، هي الحصول على التطبيق على الجوال من خلال أبل ستور.

عليك بتحديد لغة التطبيق، بعد ذلك عليك باختيار إدخال البيانات أما عن طريق تسجيل الدخول عبر الفيس بوك، أو تويتر أو جوجل.

بعد ذلك سوف يظهر أمامك جميع المتاجر القريبة من موقعك السكني، قم بتحديد متجر وإضافة نفسك كمندوب تابع له.

سوف تظهر جميع الطلبات الخاصة بالعملاء في إشعارات التطبيق، عليك بتحديد طلب والموافقة عليه، بالإضافة إلى تحديد سعر التوصيل.

عند موافقة العميل على سعر التوصيل سوف يتم فتح محادثة.

كما أيضًا يمكن للعملاء متابعة المندوب من خلال الخريطة الظاهرة على التطبيق.

بعد الانتهاء من تسليم الطلب ينبغي قيام كلًا من العميل والمندوب بالتقييم عبر التطبيق.

الشروط الواجب توافرها في مندوب مرسول

ينبغي توافر عدة شروط حتى يتم التسجيل في تطبيق مرسول، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

لا بد أن يكون الراغب في التسجيل سعودي الجنسية مقيم على أراضيها.

كما أيضًا يشترط ألا يقل عمر المندوب عن ثمانية عشر سنة.

ينبغي نظافة السجل الجنائي للمندوب.

امتلاك المتقدمين للتسجيل سيارة مرخصة خالية من المخالفات.

في ختام مقال التسجيل في مرسول كمندوب، قمنا بعرض في السطور السابقة الخطوات الواجب إتباعها للتسجيل داخل التطبيق، كما ذكرنا الشروط الضروري توافرها في جميع المتقدمين للعمل كمندوب تابع لفريق مرسول.