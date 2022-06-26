حجز موعد المرور عن طريق الجوال عبر بوابة أبشر absher.sa

يمكن حجز موعد المرور عن طريق الجوال من خلال موقع ابشر، وهذا الموقع الذي حددته الحكومة السعودية لتخليص كافة الأوراق الحكومية من خلاله وذلك لعدم الذهاب إلى المكاتب الحكومية والوقوف في الازدحام مما يسهل الإصابة بفيروس كورونا، لذلك كانت تريد الحكومة حماية المواطنين من تفشي المرض وحددت عدة خطوات بسيطة من المنزل يتم اتباعها.

حجز موعد المرور عن طريق الجوال

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها يستطيع المواطن السعودي حجز موعد المرور وهو في المنزل وهذه الخطوات هي كالآتي:

طريقة الدخول على أبشر حجز موعد مرور

في البداية يتم الدخول الموقع الرسمي لمنصة أبشر على الأنترنت.

بعد ذلك يتم اختيار أمر خدمات الأفراد.

ثم يتم القيام بتسجيل الدخول على الموقع وذلك من خلال إدخال الاسم ورقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بهذا الشخص.

بعد ذلك سوف يصل إليك رمز التحقق في رسالة نصية على جوالك.

ثم قم بعدها بكتابته في المكان المخصص له.

بعد ذلك سوف تستقبل رسالة على الهاتف بها الرمز التأكيدي.

بمجرد وصوله يتم نسخه لكي يتم إدخاله في المكان الخاص به أيضًا.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول لكي يتم الدخول على الموقع.

سوف تظهر لك قائمة بها جميع الخدمات الالكترونية التي يتم انجازها من خلال هذا الموقع.

بعد ذلك يتم اختيار أمر خدمات المرور من بين جميع الخيارات الموجودة.

ثم يتم تحديد الخدمة بشكل محدد وهي تكون حجز موعد محدد في المرور.

بعد ذلك يتم إدخال الوقت الذي تريد الحجز فيه، والفرع الذي تريد الذهاب إليه.

ثم يتم الضغط على تأكيد الموعد.

بعدها يتم طباعة الموعد الذي يتم تحديده لاصطحابه عند الذهاب إلى المرور في الموعد الذي تم تحديده.

وبذلك تكون قد أتممت كافة الخطوات ويتم الذهاب في الموعد بدون تأخير وسوف تجد أحد الموظفين في انتظارك وجاهز لإستقبالك وتقديم الخدمة إليك.

في نهاية مقال حجز موعد المرور عن طريق الجوال يمكن حجز الموعد بكل سهولة كل ما عليك هو اتباع الخطوات البسيطة التي تم ذكرها في المقال، وهذه الخطوات لا تحتاج إلى بذل مجهود أو مضيعة للوقت لأن كلها تتم من المنزل.