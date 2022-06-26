موعد صرف حساب المواطن نتائج الأهلية الدورة 56 دفعة شهر يوليو

موعد صرف دفعة حساب المواطن نتائج الأهلية 56 يبحث الكثير عن موعد صرف حساب المواطن نتائج الأهلية 56 حيث يعتبر من أحد البرامج التي تقدمها الحكومة لكي تساعد المواطن وترفع من مستواه لذلك يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث أنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية بصفة دورية منتصف كل شهر تقريباً، من خلال الحساب الرسمي للبرنامج لذلك سوف نقدم خلال مقالنا هذا العديد من المعلومات الكافية التي يبحث عنها الاشخاص حول حساب المواطن نتائج الاهلي 56 من خلال موقع ثقفني.

حساب المواطن نتائج الأهلية 56

معلومات هامة حول صدور نتائج الأهلية يمكن للمستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه، حيث أنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية بصفة دورية فى منتصف كل شهر، من خلال الحساب الرسمي للبرنامج لذلك خصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم إلى :

مبلغ 1.8 مليار ريال، تم إيداعه خلال منتصف شهر يونيو في حساب المواطنين.

كما بلغ عدد المستفيدين المستحقين في الدفعة الخامسة والخمسين إلى 10.2 مليون مستفيد.

بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال.

كما بلغ إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين من بدايته أكثر من 120 مليار ريال، منها مليار و 45 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

التسجيل في حساب المواطن

طريقة التسجيل بحساب المواطن للاستفادة من خلاله وهى :

يجب الدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن.

الضغط على كلمة التسجيل.

عند ظهور الاستمارة الالكترونية، أمامك تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بها.

أقرأ جميع الشروط والأحكام الموجودة ثم الضغط على كلمة موافق.

عند إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول يقوم بارسال كلمة المرور على رقم الهاتف الذي تم تسجيله من قبل.

نقوم بالضغط على كلمة تسجيل، ونقوم بادخال كلمة المرور التي جاءت على الهاتف المحمول الذي سبق تسجيله في البيانات.

عند إتمام عملية التسجيل وإدخال كلمة المرور، يقوم المستخدم بتعيين أسم مستخدم دائم وكلمة مرور دائمة،

نتائج أهلية حساب المواطن الدورة 56

لكي يستطيع الدخول إلى الحساب فى كل مرة يجب اتباع الخطوات التالية