طريقة التقديم على دعم ريف للعاطلين عن العمل في السعودية

طريقة التقديم على دعم ريف، صرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن إتاحة التسجيل للعاطلين عن العمل من خلال الدعم الريفي في المملكة، ويسعى دعم ريف دائما إلى توفير العديد من فرص العمل للمواطنين السعوديين حيث يعد ذلك هو الهدف الأساسي للبرنامج، وبهدف الارتقاء بمستويات المواطنين الاجتماعية والمالية، وأيضا يسعى البرنامج إلى القيام بتطوير القطاع الزراعي والذي يعد أيضا هدف من أهداف رؤية المملكة في 2030 م، ويطرح الكثير من الأفراد العديد من الاستفسارات حول طريقة التسجيل في دعم ريف للعاطلين.

طريقة التقديم على دعم ريف:

بينت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن كيفية التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل إلكترونياً دون أي جهود وبالشكل السليم كالتالي:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة منك.

بعد هذا اضغط على زر الدعم الموجود في الصفحة الرئيسية.

يجب عليك كتابة كافة البيانات التي تم طلبها منك وذلك لاستكمال الطلب بشكل سليم.

كما يشترط عليك إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح.

أيضا شرط عليك أن تقوم بملء النموذج، ثم تقوم بتحديد ثلاث برامج فقط.

في النهاية قم باستكمال باقي الخطوات للتأكد من التسجيل بصورة سليمة.

معايير الحصول على دعم العاطلين من ريف:

لا يجد الكثير من المواطنين داخل المملكة العمل المناسب الذي يوفر لهم دخلاً جيدا، وحرصا من المملكة على تقديم كل ما يفيد مصلحة المواطن السعودي فقامت الحكومة في المملكة بإنشاء برنامج الدعم ريف، والذي يجب استيفاء بعض الشروط للاستفادة منه وهي:

يشترط ألا يقل عمر الفرد الذي يقدم الطلب عن 21 عاما.

كما يشترط أن يكون المستفيد من الدعم من أصل سعودي.

أيضا يجب أن يكون مقيم إقامة كاملة في المملكة.

ويتم توفير الدعم للذين يحملون بطاقات التنقل.

كذلك يجب ألا يتخطى دخل المتقدم الشهري ل6000 ريال سعودي.

شرط أساسي أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي.

ويجب أن يكون المتقدم مالكاً لمهنة زراعية.

يجب إثبات أنه لا يعمل في أحد القطاعات الخاصة والعامة.

يشترط إرسال الأوراق والمعلومات التي تقوي الطلب.

كذلك يجب إرفاق الأوراق التي تأكد أن المتقدم يمارس مهنة زراعية.

في النهاية يجب على الفرد أن يكون مقيم في المكان الذي يتم إرسال الدعم علية.

ملحوظة/ في حالة توافر كافة الشروط عليك، فيجب التوجه للتسجل عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويجب التأكد من إرسال جميع وسائل التواصل الممكنة لاستقبال رد الوزارة على الطلب.