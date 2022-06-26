هٌنا طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول بالرقم الامتحانى على موقع وزارة التعليم العراقية، ننشر لكم طرق الاستعلام حول نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق ويتم حاليا البحث حول موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقى ومن المتوقع ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق فى الفترة المقبلة ونرصد لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز طرق الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول فى كل المحافظات فى العراق على الموقع الرسمى لوزراة التربية والتعليم على الانترنت ..

طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

ظهرت العديد من الطرق والتى تشرح طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط والتى جاءت العديد منها غير واضحة ولكن على موقعكم ثقفني نيوز نشرح لكم طرق الحصول حول نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق على الموقع الرسمى لوزراة التربية والتعليم فى العراق ويهتم العديد من الطلاب واولياء الامور حول طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط والطريقة هي :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف الثالث المتوسط .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

بعد ان نشرنا طرق الاستعلام على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول ينتظر كل الطلاب واولياء الامور نشر النتائج بشكل رسمى على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق على الانترنت مثلما حدث مع نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول والتي قد تم ظهورها فى الفترة الماضية وينتاب بعض الطلاب حالة من القلق بسبب ما وصفوه من صعوبة الامتحانات التى جائتهم الا انهم ينتظرون اعلان النتائج من اجل معرفة نتائجهم ورصد درجاتهم على الموقع ذاته .