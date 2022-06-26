صفعة جديدة للوافدين .. السعودية تعلن عن قرار صادم بتوطين هذه المهن الجديدة 100٪ وترحيل من يعمل بها فورا .. تعرف عليها!

واصدر وزير الموارد البشرية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يوم الأحد الماضي، اعلان توطين لـ 6 قرارات وزارية جديدة بهدف توفير أكثر من اربعين ألف وظيفة.

توطين 6 مهن جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة

ومن هنا فقد قال إن تلك المهن والأنشطة تشمل الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، بالإضافة إلى المهن الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.

وايضا فقد أكد الراجحي، خلال تدشين القرارات الوزارية، أن إصدار هذه القرارات يأتي استمراراً لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

إلى ذلك، أشار إلى الشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية ، حيث يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

ومن خلال هذا فتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهن نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.

وفي الاخير فتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.

حيث انه من سيتم ضبطه من الوافدين وهو يعمل في هذه المهن فسيتم ترحيله وفرض غرامة عليه