نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

الكرواسون يعد من أكثر المعجنات التي تناول حب معظم الأشخاص، لأنه شهي ومقرمش، ويمكن تناوله سادة، أو بحشوة معجون التمر أو بالشكولاتة، أو بالجبن، ويمكن تحضيره داخل المنزل بكل سهولة وبجهد بسيط، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكرواسون. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة مكونات الكرواسون بالشوكولاتة ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق.

ملعقتان من الخميرة البودر.

٨٠ مل من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

١٠٠ مل من الماء الفاتر.

ربع كوب صغير من السمنة السائلة.

بياض بيضة كبيرة الحجم. مكونات الحشو ٤٠٠ جرام من الشكولاتة. لتزيين الوجه صفار بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق متوسطة من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيلا. طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة ضعي الخميرة مع اللبن، والسكر في وعاء مناسب للخلط، ثم امزجيهم واتركيهم جانبا حتى يتفاعلوا.

ضيفي الماء، و زيت الذرة، والملح، والدقيق إلى خليط اللبن والخميرة وقلبي جميع المكونات حتى يصبح لديك عجينة ناعمة، ثم اتركيها جانبا حتى يتضاعف حجمها.

قسمي العجينة إلى اثنا عشر كرة ، ثم افرديهم بالنشابة ثم ادهنيهم بالسمنة وضعيهم فوق بعضهم البعض، حتى تكوني ست طبقات متتاليين.

افردي طبقات العجين بالنشابة، حتى يصبحوا مثل الدائرة الكبيرة، ثم قطعيها إلى عدة مثلثات، ثم وزعي فوقهم الشكولاتة ولفي الكرواسون.

رصي الكرواسون في صينية، ثم اخفقي صفار البيض مع اللبن والفانيلا ووزعيهم فوق سطح العجين، ثم ضعي الكرواسون داخل الفرن، واتركيه حتى ينضج ويصبح الكرواسون بالشكولاتة جاهز للتناول. طريقة عمل الكرواسون بمعجون التمر مكونات الكرواسون بمعجون التمر ٥٦٠ جرام من الدقيق.

١٢٠ مل من اللبن السائل.

١٥ جرام من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب كبير من السكر.

٦٠٠ مل من الماء الدافئ.

ربع كيلو من معجون التمر. طريقة تحضير الكرواسون بمعجون التمر ادمجي الملح والخميرة، والسكر والدقيق مع بعضهم البعض، ثم ضيفي إليهم الماء واللبن، ثم ادمجيهم جيدا حتى يتكون لديك عجينة متماسكة، ثم اتركي العجينة ترتاح لمدة ٣٠ دقيقة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.