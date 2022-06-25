منصة إحسان أضاحي تسجيل دخول ehsan

منصة إحسان أضاحي، حيث تعد منصة إحسان واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، التي تعمل علي تقديم عدد هائل من الخِدْمَات الخيرية المتنوعة للمواطنين الأكثر احتياجاً، حيث تعمل منصة إحسان علي استثمار الخِدْمَات التنموية بواسطة تقديم الحلول التقنية المتقدمة، علاوة علي بناء منظومة عمل فاعلة عن طريق الشـراكات مع عدد كبير من قطاعات العمل الحكومية والخاصة والمؤسسات الغيـر الربحية، بغرض تحسين دور المملكة في تطوير الأعمال التنموية والخيرية، وتوفر المنصة خِدْمَات خاصة للتبرعات الخاصة بالأضاحي والتبرعات النقدية وبرامج أخري من التبرعات، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة إحسان أضاحي.

منصة إحسان أضاحي

تعمل المنصة الخيرية علي توفير برامج متنوعة للتبرعات الخاصة بالمواطنين والهيئات والمؤسسات داخل الأراضي السُّعُودية، ومن بين هذه البرامج برنامَج الأضاحي، الذي بموجبه يتم إجراء توكيل من أجل ذبح الأضاحي والهدي وأيضاً كل من العقيقة والفدية والصدقة، والعمل علي توزيعها كاملة على الأفراد المستحقين، وسوف نوفر لكم رابط دخول منصة إحسان أضاحي:

يجب الدخول إلى منصة إحسان من الرابط التالي: برنامَج الأضاحي.

النقر علي تبويب (برامجنا) من أعلي صفحة الموقع.

اختيار (برنامَج الأضاحي) من بين البرامج المنسدلة.

يجب تحديد الغرض من التبرع من الأضحية سواء كانت صدقة أو فدية أو عقيقة.

تحديد القيمة المالية التي سيتم التبرع بها.

النقر علي تبويب (متابعة).

إدخال رَقَم الجوال في المكان المخصص لذلك.

سوف يتم تزويد المستفيد برقم الطلب ورابط المتابعة.

إتمام عملية التبرع والسداد وفق طرق الدفع المتوفرة في المنصة.

ثم النقر علي تأكيد التبرع.

تسجيل دخول منصة إحسان

يستطيع أي مستفيد دخول منصة إحسان والاستفادة من جميع الخِدْمَات الخيرية التي توفرها المنصة عبر الحساب الشخصي لكل شخص، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات: