نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب اعفاء قرض الراجحي للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب إعفاء قرض الراجحي للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة؛ يعتبر بنك الراجحي من أشهر وأفخم البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم عدد كبير من الخدمات الهامة والعروض الي كل للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، كما يقدم قروض متنوعة ومناسبة لجميع فئات المجتمع السعودي، ومن هذه القروض قرض الأسرة، وقرض تمويل شخصي فوري، وهي أحد أهم القروض الشخصية المقدمة من مصرف الراجحي والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين.

هناك قروض وتمويلات بنك الراجحي مخصصه الي أصحاب الدخل الضعيف، وذلك لمساندتهم في عمل مشروعات صغيرة تساعدهم علي التقدم بمستوى المعيشة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها جميع دول العالم والدول العربية بما فيهما المملكة العربية السعودية.

طلب إعفاء قرض الراجحي

أعلن بنك الراجحي في وقتاً سابق عن إعفاء عملاء بنك الراجحي من دفع الرسوم الخاصة ببنك الراجحي ورسوم بطاقات الصرافة الألية وذلك في جميع فروع بنك الراجحي المتواجدة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أصدر بنك الراجحي قرار بعدم خصم أي عمليه من عمليات السحب ورسوم بطاقات الصرافة الألي، ويتضمن الإعفاء إصدار والتجديد وبدل فاقد وأيضاً بدل تالف.

لطلب إعفاء قرض الراجحي هناك عدة خطوات يجب اتباعها بشكل صحيح،وتتم كالتالي:

تسجيل الدخول الي الموقع الرسمي بنك الراجحي.

تقديم صورة الهوية الوطنية للمواطن المتقدم لطلب إعفاء بنك الراجحي.

تقديم صورة الإقامة للمقيم في أراضي المملكة العربية السعودية.

تقديم خطاب من جهة العمل الخاصة بالمتقدم وتشمل المسمي الوظيفي والراتب الشهري.

شروط الحصول علي قرض الراجحي

حدد بنك الراجحي عدة شروط لمن يريد الحصول علي قرض مصرف الراجحي، وتتضمن تلك الشروط في:

ألا يزيد عمر العميل المتقدم للحصول علي قرض شخصي عن 60 عاماً مه نهاية أخر قسط تم تسديده.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل المتقد للحصول علي إعفاء بنك الراجحي عن 2000 ريال سعودي كحد أدني.

أن لا يقل الحد الأدنى من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

تمويل بنك الراجحي للسيارات

يوفر بنك الراجحي أكثر من برنامج لتملك السيارات وذلك لكي يتناسب مع إمكانيات المواطن والتي تختلف من شخص إلى آخر.

الجدير بالذكر أن بنك الراجحي يمتلك أكثر من ١١ معرض يعرض جميع أنواع السيارات وهذه المعارض منتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية.

يمكن الحصول على تمويل تصل قيمته إلى ٢ مليون ريال سعودي حتى أنه بعض برامج تمويل السيارات من بنك الراجحي لا تلزم العميل بدفع دفعة أولية .

من البرامج التي يقدمها بنك الراجحي تمويل ايجار تمليك السيارات ،وأيضا يوفر البنك عروض ومكافأة على بعض أنواع السيارات التي يعرضها في معارضة .

حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي