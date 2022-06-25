50 ألف ريال بدون كفيل بفترة سداد ميسرة 60 شهر بدون تحويل راتبك الشهري

التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل بالمملكة من أهم البرامج التمويلية المتاحة في هذا العام للمواطنين السعوديين حيث يساعدهم التمويل المقدم من الشركة في الحصول على مطالبهم الأساسية بالمملكة كذلك توفر الشركة تمويل متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر التابع إلى تمويل إمكان الراجحي وأتاحت الحصول إيضًا على تمويل شخصي بدون تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة لمدة 60 شهر كحد أقصى لسداد التمويل من خلال شركة إمكان في السعودية.

الضمانات والشروط الواجبة للتمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان

يطلب تمويل شركة إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية بعض الضمانات والشروط للحصول على الموافقة الفورية المطلوبة لجميع العملاء السعوديين ومن أهمها توفير فترة عمل مناسبة إذا كان المتقدم السعودي الجنسية يعمل في القطاع الخاص مع تحقيق شرط أساسي وهو توفير الدخل الشهري الثابت المطلوب من الشركة وغيرها من الشروط التمويلية المطلوبة كما يلي:

شرط هام أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية السعودية ولهم دخل ثابت شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

لابد من القيام بتوفير فترة عمل لمدة زمنية لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص فقط بالمملكة.

إيضًا يحتاج التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 25 سنه ويصل إلى 60 سنه فقط لا غير.

لابد من توفير شرط أساسي وهو أن إحضار السجل الائتماني للعملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان.

أهم الخصائص التمويلية المتاحة بالشركة في السعودية