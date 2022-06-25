مواصفات iphone 14 pro max الجديد وسعره المتوقع

مواصفات iphone 14 pro max الإصدار الجديد الذي تنوي شركة أبل الأمريكية طرحه في الأسواق خلال العام الحالي، وذلك عقب الانتهاء من تطويره ويزداد البحث خلال الوقت الحالي عن مواصفات ايفون 14 برو ماكس أو النسخ الأخرى التي اعتادت الشركة على تقديمها على المستخدمين عند نزول الأجهزة الذكية، فبعد أن نقدم متى ينزل ايفون 14 برو في السوق سنتعرف على السعر المتوقع وأيضًا مواصفات ايفون 14 برو Max.

مواصفات iphone 14 pro max

اقتناء جوال ذكي موديل العام الجاري حلم يراود الكثير من محبي التنوع والتجديد في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، وعند النظر إلى مواصفات iphone 14 pro max القياسية سنجد أنه يعتبر من أهم الجوالات المتميزة، والذي يقدم خدمات عديدة إلى المستخدمين، فقد اعتادت الشركة المصنعة بين الحين والآخر على استقطاب المزيد من العملاء، ولهذا تحرص على التنوع ومواكبة الحداثة والتكنولوجية.

وعندما تم الإعلان عن اقتراب موعد نزول الجهاز في السوق يتم البحث عن أبرز المواصفات ومن بينها ما يلي:

الجهاز من أهم الأجهزة الجديدة الداعمة لكافة شبكات الاتصالات منها الجيل الخامس الجديد.

بطارية يمكن الاعتماد عليها بدون شحن حتى 30 ساعة، كما أنه يدعم الشحن السريع وقوته تصل إلى 20 وات.

مساحة البطارية 5000 مللي أمبير كما أن المعالج خماسي النواة وبهذا يمكن القول أنه من أهم الجوالات التي يمكنها تشغيل الألعاب لفترات طويلة، ويساعد على ذلك أن مساحة الشاشة 6.7 بوصة.

وهناك الكثير والكثير من المواصفات القياسية الأخرى وسوف يتم الإعلان عنها بالتزامن مع اقتراب موعد نزول ايفون 14 برو ماكس في السوق المحلي وكذلك في المملكة العربية السعودية كما يتم توضيح هل يمكن شراء ايفون بالتقسيط أم لا.

سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية

لم تقم الشركة المصنعة بالإعلان عن السعر النهائي لنسخ الايفون الجديد، ولكن بعض الخبراء يتوقعون أن تكون النسخة الأقل سعرها يبدأ من 1200 دولار أمريكي، ويمكن شراء نسخ أخرى بمساحات تخزينية أكبر في السعودية بسعر 7500 ريال سعودي تقريبًا وهناك أنباء تؤكد على أن نزول الجوال في السعودية والعالم العربي سيكون خلال شهر سبتمبر القادم، ولكن لم تؤكد الشركة بعد على هذا التوقيت وهذه الاخبار.