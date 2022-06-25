نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن نزول الضمان الإجتماعي المطور لشهر يونيو 2022 وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نزول راتب الضمان الإجتماعي المطور لشهر يونيو 2022، الإستعلام عن موعد الصرف من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية باللملكة، فمع اقتراب نهاية شهر يونيو تضج محركات البحث عن موعد نزول راتب الضمان الإجتماعي المطور، بإعتباره من أهم أوجه الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة السعودية لمواطنيها، وذلك من أجل مساعدتهم على تخطي أزمة الغلاء التي نتجت عن رفع الدعم عن معظم الخدمات، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وبالتالي كان لابد من مد يد العون للفئات المتوسطة والمحتاجة من أجل ضمان الحياة الكريمة لهم.

راتب الضمان الإجتماعي المطور يونيو 2022

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، بمراجعة طلبات الحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تقوم بإيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدين، وذلك في موعد ثابت من كل شهر ميلادي، ويهم المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي المطور التعرف على موعد نزول الراتب، وكذلك خطوات الإستعلام عنه على النحو التالي.

موعد نزول راتب الضمان الإجتماعي المطور يونيو 2022

تستمر عمليات البحث بشكل مكثف، من قبل مستحقي معاش الضمان الإجتماعي المطور بالمملكة، عن موعد نزول الراتب الخاص بشهر يونيو الجاري، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، أنه من المقرر أنه تبدأ الوزارة في ايداع دفعات معاش الضمان الإجتماعي، في الحسابات البنكية للمستفيدين، وذلك بداية من يوم الخميس 30 يونيو الجاري الموافق للأول من شهر ذي الحجة 1444 هـ.

قيمة راتب الضمان الإجتماعي المطور

تختلف قيمة راتب الضمان الإجتماعي المطور الذي يتم اعطائه للمستحقين، وفقاً لعدد الأفراد في الأسرة الواحدة، وذلك على النحو التالي:-

عدد أفراد الأسرة قيمة راتب الضمان فرد واحد فردين ثلاث أفراد أربعة أفراد خمسة أفراد 1000 ريال سعودي 2750 ريال سعودي 3140 ريال سعودي 3710 ريال سعودي 4280 ريال سعودي

الإستعلام عن الضمان الإجتماعي المطور يونيو 2022

يهم المستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي المطور بالمملكة، التعرف على رابط الإستعلام عن راتب شهر يونيو الجاري وذلك بإتباع الخطوات التالية:-