نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل دخل تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب السعودي والمقيم في المقال التالي

بأقل دخل تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج لتمويل السيارات تم توفيره بمبالغ مالية كبيرة تساعد العميل علي شراء السيارة التي يرغب بها ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة وإجراءات سريعة وفورية ، وقد جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً. برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل شركة البيت الأهلي للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة العديد من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المختلفة لجميع العملاء من كافة الجنسيات في المملكة.

توفر شركة البيت الأهلي للتمويل برنامج تمويل السيارات للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً.

تقدم الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل لا يحتاج إلى وجود ضامن أو كفيل.

تمويل السيارات متاح بهامش ربح تنافسي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج في تمويل السيارات المستعملة أو الجديدة.

لا يشترط تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط مرنة وميسرة.

مدة سداد مبلغ تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج من خلال إجراءات سريعة وسهلة وسرعة في التنفيذ. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل حددت شركة البيت الأهلي للتمويل بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك عند التقدم بالطلب.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 65 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي وذلك للمواطنين السعوديين .

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي وذلك عند التقدم بالطلب.

يجب أن يكون طالب التمويل علي رأس العمل في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة 12 شهر. عمر شويل - جدة بأقل دخل تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب السعودي والمقيم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل دخل تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب السعودي والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.