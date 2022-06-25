موعد صرف الدعم السكني لشهر يونيو 2022 وسبب تأخر نزول الدعم السكني

تعرف علي موعد صرف الدعم السكني لشهر يونيو 2022، وذلك بعدما ازدادت عمليات البحث عبر محرك جوجل لمعرفة توقيت صرف الدعم السكني للمواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي توفر سكناً ملائماً إلي المواطنين الاشد أحتياجاً بالبلاد، وذلك بعد توفيرها من قبل وزارة الاسكان، وفقاً لضوابط وشروط معينة تم وضعها من أجل توضيح من المؤهل للحصول علي السكن، وفي هذا التقرير نوضح لحضراتكم مزيداً من المعلومات والتفاصيل حول مواعيد صرف الدعم السكني لشهر يونيو 2022 وسبب تأخر نزول الدفعة.

موعد صرف الدعم السكني يونيو 2022

يستفسر عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف دعم السكني لشهر يونيو 2022، الذي يعتبر من أهم المبادرات التي تطرحها وزارة الاسكان في السعودية من اجل تقديم حل إلى المواطنين الذين لا يملكون وحدات سكنية ملائمة، حيث تعمل الحكومة إلى توفير دعم سكني إلى المواطن من الاشد احتياجا والأسر الفقيرة ضمن تطلعات المملكة لعام 2030، وتوفر لهم الكثير من الخدمات والتسهيلات العقارية، وواثقا الى المعايير التي وضحتها وزاره الاسكان السعودية، فإن المستفيدين من الدعم السكني من المقرر لهم الحصول على الدعم الأساسي في الموعد الرسمي يوم الخميس 23 يونيو 2022، وذلك بعد وضعها في الحسابات البنكية بعد الايداع،

سبب تأخر نزول الدعم السكني 1443

وقد لاحظ المواطنين وجود بعض التاخير في الحصول على دفعتهم المالية وذلك يرجع الى اسباب فنيه خاصة بصندوق التنميه العقارية، بجانب الإجازات الرسمية للبنوك، ليتمكن المواطنين من الحصول على الدعم السكني في يوم الأحد المقبل 26 يونيو 2022، بعد الأخذ في الاعتبار حساب أيام الاجازات الرسمية.

التسجيل في الدعم السكني 1443

ويمكن أيضا للمتقدمين الحصول على الدعم السكني التسجيل من خلال الخطوات الآتية.