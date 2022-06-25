نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة صدور المكرمة الملكية لعيد الأضحى المبارك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المكرمة الملكية لعيد الأضحى لمحدودي الدخل أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور داخل المملكة العربية السعودية هي أحد أشكال الدعم التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي تصدر كل عام من خلال الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين لكي يكون المواطنين قادرين على شراء لوازمهم الأساسية وأبرز احتياجاتهم، لهذا يكثر السؤال هل يوجد مكرمة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان.

المكرمة الملكية لعيد الأضحى

حتى هذا الوقت ليس هناك أنباء عن وجود المكرمة الملكية لعيد الأضحى سواء لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو غيرهم من الفئات، ولكن فقط لم يقم بعض المواطنين بصرف المكرمة الخاصة بشهر رمضان الماضي بسبب عدم تحديث البيانات أو وجود مشكلات بشأن بيانات صافي الدخل الشهري.

وبمجرد إعلان الموارد البشرية عن وجود مكرمة في عيد الأضحى المبارك، من المتوقع أن يتم صرفها مع مواعيد صرف رواتب الضمان الاجتماعي في بداية الشهور الميلادية كما هو معهود، وحتى ذلك الوقت لا يمكن الإقرار بأن هناك مكرمة ملكية لمن يبحثون عن موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي لعيد الأضحى المبارك.

شروط صرف المكرمة الملكية

هناك عدد من الشروط المطلوبة من أجل القبول وصرف المكرمة الملكية وخصوصًا تلك التي يتم صرفها في شهر رمضان المبارك، ومن بين تلك الشروط ضرورة أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية الأصل والمنشأ في آن واحد، وأن يكون مُدرج اسمه في برامج الضمان الاجتماعي، وأن يكون دخله محدود.

وهناك بعض من الشروط الأخرى التي تخص الدخل الشهري وتقوم الوزارة بتحديدها كل عام، ويمكن المتابعة المستمرة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني الذي تقوم من خلاله بنشر آخر أخبار برامج الدعم بجميع أنواعها سواء الشهرية أو التي تصرف في السنة مرة واحدة فقط.

الموارد البشرية استعلام المكرمة الملكية

يمكن معرفة المزيد من المعلومات عن موعد صرف المكرمة الملكية وهي أهم الشروط أيضًا بالإضافة إلى معرفة المعلومات المتعلقة بإيداعها في الأعياد أم لا عن طريق مركز الاتصال الموحد على رقم 19911 من أي مكان في السعودية أو زيارة المقر الرسمي للوزارة في مدينة الرياض.