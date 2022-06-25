خدمه تقديم بلاغ تغيب عبر وزاره الموارد معرفه شروط وخطوات تنفيذ الخدمه من الموقع الرسمي

خدمه تقديم بلاغ تغيب من اهم الخدمات الإلكترونية التي يستخدمها أصحاب المنشآت. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا ثار التساؤل كثيرا في الآونة الأخيرة عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها أيضا من المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات خدمه اصدار مشهد ضماني لمستفيدي المعاش الاجتماعي من وزاره الموارد ومعرفه شروط وخطوات الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن تسجيل المواليد الكترونيا عبر منصه ابشر بالخطوات من الموقع الرسمي ومعرفه شروط الخدمه. والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الضوابط التي تم الإعلان عنها من الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها الكترونيا من الموقع الرسمي للوزارة بالخطوات.

خدمه تقديم بلاغ تغيب

أعلنت وزاره الموارد عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من موقعها الرسمي والتي من ضمنها خدمه تقديم بلاغ تغيب. كما تتيح الخدمه لجميع أصحاب العمل أو من ينوب عنهم من تقديم بالغ الكتروني علي العامل بطريقه سهله وبسيطه.

شروط تقديم بلاغات التغيب

كما أعلنت الوزارة أيضا عن اهم الشروط والضوابط التي يجب التحقق منها عند طلب الخدمه الكترونيا. والتي نوضحها من خلال الأتي :

أن تكون المنشأة قائمه.

تتاح الخدمه لجميع نطاقات المنشآت بالمملكة.

أن لا يكون للعامل دعوي مرفوعه منه علي المنشأة في نظام القضايا.

يجب التأكد أن رخصه العمل للعامل ساريه الصلاحية وغير منتهيه.

ارفاق أي مستندات ذات علاقة بالخدمة.

خطوات تقديم بلاغ تغيب

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه تقديم بلاغ تغيب الكترونيا من الموقع الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :