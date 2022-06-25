شروط التقديم في وظائف وزارة الحج الموسمية 1443 عبر منصة أجير ajeer

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توافر وظائف الحج الموسمية للعام الهجري 1443 وذلك لمن يمتلك الخبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة، حيث قامت وزارة الحج بفتح باب التسجيل في وظائف وزارة الحج الموسمية 1443، وكانت الوزارة قد وضحت أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل القبول، وتتمثل في بعض النقاط التي نوضحها في هذا المقال بالتفصيل.

وظائف وزارة الحج الموسمية 1443

وفي الآونة الأخيرة قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن وظائف الحج الموسمية وشروط التقديم على الوظائف إلكترونيا للعام 1443، حيث يتم التسجيل في وظائف وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بعد أن يتم التأكيد علي توافر الشروط والأحكام الآتية في المتقدمين.

أن يكون سعودي الجنسية.

وأن يكون مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عاماً.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من امرأة غير سعودية.

أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي مناسب.

ان يكون المنصب الوظيفي المطلوب مناسب للشخص.

لابد يشترط أيضاً اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يتمتع المتقدم بالقدرة الصحية والجسدية التي تؤهله لشغل المنصب والوظائف.

لابد أن يلزم المتقدم إتقان عدداً من اللغات مثل اللغة الأوزبكية، أو الصينية، أو الفارسية، أو التركية في بعض الوظائف المطلوبة.

يذكر أن التعيين يكون بحسب الأولوية ولمن هم لديهم خبرة سابق.

التسجيل في وظائف الحج والعمرة الموسمية 1443

وفرت الوزارة رابط إلكتروني حصري للحصول على تصريح شامل من اجل التسجيل في وظائف وزارة الحج الموسمية 1443، وذلك عبر منصة أجير وهي احد المنصات الالكترونيه التي وفرتها القوى العامله في المملكه العربيه السعوديه لتوفير الوظائف الشاغره وخاصه مع موسم الحج الذي يتطلب وجود المؤهلات العلميه المناسبة، وهي عبر الخطوات الآتية.