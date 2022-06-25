300 ألف كاش وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بإجراءات سريعة وشروط سهلة

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300 ألف كاش وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي تم تصميمه بصيغة إسلامية بهدف خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج في الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة وموافقة فورية علي الطلب.
300 ألف كاش وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب
تمويلك نقدى بدون ضامن ولا كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء بالمملكة ، كما توفر الشركة العديد من خيارات السداد والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
كيف للعميل الاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل ؟
يمكن للعميل الاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية عن طريق التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن للعميل زيارة أقرب فرع من فروع شركة البيت الأهلي للتمويل داخل المملكة العربية السعودية والتقديم على طلب التمويل الشخصي وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال جميع الإجراءات.
تعرف على مزايا التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد
- قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميم التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي.
- يمكن للعميل الاستفادة من هذا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.
- يتميز التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل بهامش ربح تنافسي.
- توفر الشركة العديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل حتي 5 سنوات.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي في أي وقت.
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