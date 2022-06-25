هل بنك الراجحي يقدم إعفاء المتعثرين من سداد الأقساط وما الحالات المستحقة والحالات المستثناة؟

أتاح بنك الراجحي الموجود في المملكة الغربية السعودية إعفاء المواطنين الذي حصلوا علي قروض من بنك الراجحي بشرط أن تتوافر بهم الشروط التي تم تحديدها من قبل الديوان الملكي السعودي، حيث يعد مصرف الراجحي من البنوك المهمة في السعودية ويقدم خدمات هامة لجميع المواطنين بشكل قروض شخصية متفقة مع أحكام الدين الإسلامي.

الحالات التي يتم الحصول على إعفاء الراجحي

يقدم البنك إعفاء بنك الراجحي للحالات المستحقة فقط، وهما:

في حالة وفاة الشخص الذي حصل على تمويل من بنك الراجحي موتة طبيعية دون تدخل إنسان بها .

تعرض الشخص إلى حادث على أثره أصبح عاجز بشكل كلي أو جزئي عن أداء أي عمل بسبب الإعاقة التي حدثت له.

الأزمات المالية الكبيرة بشرط تقديم الأوراق اللازمة التي تثبت أن هذا الشخص لا يمتلك المال من أجل سداد الأقساط.

الحالات المستثناة من الحصول على إعفاء الراجحي من الديوان الملكي

هناك حالات مستثناه غير مسموح لها بالحصول علي الخدمة، وذلك في حالات الوفاة الآتية:

وفاة المقترض بسبب مشاركة في مجموعة من الألعاب أو الأنشطة الخطرة مع علمه أنها خطيرة.

تناول المواد المخدرة والمشروبات الكحولية.

الانتحار .

استعمال الأسلحة أو الأدوات الحادة بتهاون دون اهتمام.

وجود أحكام قضائية على العميل المقترض من البنك.

في حال كان السبب الرئيسي للإصابة بالإعاقة الدائمة هو تناول الشخص المواد الكحولية والمخدرات.

خطوات الحصول على إعفاء بنك الراجحي سداد باقي الأقساط

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

تسجيل الدخول بناءا على المعلومات والبيانات التي يطلبها الموقع من أجل تسجيل الدخول.

لضمان الثقة يقوم الموقع بطلب إرفاق صورة من بطاقة الهوية ويشترط أن تكون سارية المفعول وذلك في حالة المواطن السعودي أما في حالة الوافد المقيم فيتم إرفاق بطاقة الإقامة.

يتم إرفاق وثيقة من المكان الذي يعمل لديه المقترض هذه الوثيقة أو الخطاب يحتوي على المسمي الوظيفي للعميل وأيضا على مقدار الراتب الذي يتقاضاه في الشهر الواحد.

الأوراق والمستندات التي يطلبها بنك الراجحي

لابد من تحضير الصكوك الآتية: