طريقة الحصول على جوال بالتقسيط من stc السعودية

جوال بالتقسيط من stc هي خدمة من الخدمات التي اتجهت الشركة إلى تقديمها مؤخرًا لحرصها على تلبية احتياجات العملاء من خلال الخدمات المتكاملة التي توفرها لهم، وتقدم شراء الأجهزة بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل التي توفر حلين من الحلول التمويلية وهما تقسيط المشتريات والتمويل الشخصي أيضًا، كما يمكن تقسيط جوالات stc بدون مقدم إذا توفرت بك جميع الضوابط والأحكام المطلوبة من خلال الشركة، لذا سنتعرف على طريقة تقسيط ايفون من stc وهل ستقوم الشركة بتوفير ايفون 14 برو ماكس الجديد.

جوال بالتقسيط من stc

وضعت الشركة عدد من الشروط لكي يتم قبول طلب العملاء الخاص بخطوات الحصول على جوال بالتقسيط من stc كما أن هناك إمكانية للتقسيط بدون فوائد إذا كان التقسيط خلال سنة واحدة فقط وذلك خاص ببعض من أجهزة سامسونج، وعند الموافقة على طلبك سيكون لك مميزات عديدة من بينها:

سداد قيمة التمويل على دفعات شهرية تبدأ من 6 أشهر للعميل سواء أكان من المواطنين السعوديين أو المقيمين، وتنتهي فترة التقسيط حتى ثلاث سنوات.

إمكانية الحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة والجهة المتعاونة بدون كفيل كما أنه حل تمويلي متوافق مع الأحكام الإسلامية.

أما عن أقصى قيمة يمكن الحصول عليها فهي ثلاثين ألف ريال سعودي، مع وضع الشركة بنود لإعفاء من سداد الرسوم الإدارية ولكن هذه الميزة خاصة فقط بعملاء الشركة الحاصلين على شريحة.

كما أن الشركة توفر امتياز آخر وهو الحصول على التمويل بدون كفيل لتقسيط الجوالات الحديثة.

لائحة شروط تقسيط جوالات stc

وضعت كوارا للتمويل عدد من الشروط والأحكام لكي يتم الموافقة على استمارة المتقدمين بطلب الحصول على جوال تقسيط، كما أن الاتصالات السعودية وضعت أيضًا مجموعة من الشروط، والقواعد العامة تتمثل في التالي: