نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف تمويل امكان الراجحى واهم الشروط واسهل طريقة يمكنك التسجيل من خلالها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث عن تمويل إمكان الراجحى والذى يعد من أشهر التمويلات داخل المملكة العربية السعودية ، فالعديد من المواطنين يبحثون عن تمويل إمكان الراجحى . شركة إمكان الراجحي من أكبر وأشهر الشركات فى المملكة العربية السعودية ولها تاريخ كبير فى كافة الأعمال الخاصة بالتمويلات .بنك الراجحى قدم العديد من القروض فى مجالات مختلفة . قام بنك الراجحي بالتعاون مع شركة تمويل إمكان بتقديم اكثر الخدمات التمويلية للمواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية . وذلك لمساعدة الفقراء والمحتاجين وتحسين ظروفهم المعيشية . وانه للعلم ان جميع تمويلات امكان الراجحي تتبع احكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها . والكثير يتسائل عن شروط تمويل إمكان الراجحى والتى نعرضها اليوم من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى وايضا طريقة التسجيل فى تمويل الراجحي .

تعرف على شروط إمكان الراجحى

اولا : يمكن لأي عميل تابع لاى بنك آخر الحصول على قرض إمكان الراجحى .

ثانيا : للحصول على قرض إمكان الراجحى يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثالثا : أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على قرض إمكان الراجحى يزيد 20 عاما حتى 60 عاما ويكون ذلك بالنسبة للموظف الذي يتحول الى بنك الراجحى أما بالنسبة لغير المحولين فيرتفع الحد الادنى للسن الى 25 عاما .وبالنسبة للاشخاص المتقاعدين لا يزيد السن عن 70 عاما .

رابعا : يحق لكل من يعمل فى القطاعات المدنية التقديم فى التمويل الميسر . وايضا يحق للعاملين فى القطاع العسكرى القيام بالتقديم فى جميع انواع قرض إمكان الراجحى .

خامسا : بالنسبة للتمويل الميسر يجب أن لا يقل راتب المتقدم عن 5000 ريال سعودى ، أما بالنسبة للتمويل الإضافي يجب أن لا يقل راتبه عنه 7000 ريال سعودى للتقديم فيه .

طريقة التسجيل فى تمويل إمكان الراجحى

يمكن للمتقدم التسجيل فى تمويل إمكان وذلك من خلال التطبيق الخاص بة أو من خلال الموقع الالكترونى

الطريقة الاولى : من خلال استخدام التطبيق يجب اتباع الخطوات الاتية :

يجب على المتقدم تحميل التطبيق الخاص بالتمويل من جوجل بلاى . تسجيل الدخول على التطبيق وكتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بك . انتظر رسالة التأكيد التي تصل اليك وسوف يتم الرد عليك .

الطريقة الثانية : يمكن التسجيل فى تمويل امكان الراجحى من خلال الموقع الالكترونى الخاص بة واتباع الخطوات الاتية

اولا :الدخول فورا على الموقع الخاص ببنك الراجحى .

ثانيا : تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية الخاص بك .

ثالثا : قم باختيار الخدمات المصرفية الالكترونية من القائمة التى تظهر امامك .

رابعا : قم باختيار تمويل إمكان الراجحى وقم بتسجيل البيانات الخاصة بك .

خامسا : قم بالضغط على زر التقديم وانتظر رسالة التأكيد .

فى النهاية عرضنا على متابعينا الكرام الشروط الخاصة بالتقديم فى تمويل امكان الراجحى وايضا طريقة التسجيل فى تمويل امكان الراجحى ونتمنى من الله ان نكون وفقنا فى العرض على متابعينا بصورة سهلة وبسيطة وان تنال اعجابكم .