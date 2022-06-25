قرض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بقيمة 50 ألف ريال سعودي من إمكان

قرض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، إذا كنت تريد الحصول على تمويل يغطي كل احتياجاتك المالية بإجراءات سهلة وسريعة فعليك بأحد الخيارات التمويلية المقدمة من شركة إمكان حيث تقدم التمويل الشخصي كما تقدم التمويل الإضافي وغيرهم من الحلول التمويلية الممتازة التي توفرها الشركة وفي هذا المقال سوف نقدم لكم تمويل إمكان المصغر وشروطه ومميزات وما هي الطرق السهلة للحصول عليه.

قرض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان

تقدم إمكان التمويل المصغر بأسهل الإجراءات حتي يتمكن الجميع من توفير احتياجاته المالية لإنجاز بعض الأعمال أو سداد بعض الالتزامات له ولعائلته وتقدم الشركة هذا القرض وفق عدد من الشروط التي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يقل العمر عن خمسة وعشرون ولا يتجاوز الستون عاماً. أن يكون المتقدم موظف في القطاع الحكومي وشبه الحكومي أو القطاع الخاص. لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن أربعة آلاف ريال سعودي. لا يقل مدة الالتحاق بالعمل بالنسبة لموظفي القطاع الخاص عن ستة أشهر. أن يمتلك المتقدم سجل ائتماني سليم.

المميزات

متوفر بدون تحويل الراتب.

متوفر بدون كفيل.

يمكن للمتقاعدين الحصول عليه.

هامش ربح ثابت 1.66%.

الحد الأدنى للتمويل ألفين ريال سعودي.

الحد الأقصى للتمويل خمسون ألف ريال.

متوفر بدون اشتراط جهة العمل.

سهولة وسرعة الإجراءات.

مدة سداد التمويل حتي 24 شهر.

موافقة فورية.

طريقة الحصول على التمويل واستخدام الحاسبة التمويلية

توفر شركة إمكان في المملكة العربية السعودية حلولها التمويلية مع سهولة طريقة الحصول عليها حيث يمكنك طلب منتجاتها من خلال تحميل تطبيق إمكان على جوالك ثم بعد ذلك عليك التسجيل بالتطبيق ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وعليك رفع المستندات وقم بالضغط على تقديم الطلب ويمكنك استخدام الحاسبة التمويلية التي تساعدك في معرفة القسط الشهري الذي ستقوم بسداده بشكل شهري وذلك بعد أن تقوم بتحديد قيمة التمويل التي ترغب في الحصول عليها وتحديد فترة السداد ثم قوم بالضغط على احسب قيمة التمويل وبعدها سوف تظهر أمامك القسط الشهري المستحق وكلفة التمويل وللحصول على المزيد من المعلومات يرجي الاتصال برقم 8001240251.