اسرع قرض نقدي من منصة سلفة sulfa يصل حتى 5000 ريال سعودي في دقائق بدون كفيل أو تحويل الراتب

اسرع قرض نقدي من منصة سلفة، يبحث كافة المواطنين السعوديين عن طريقة الحصول على اسرع قرض نقدي من منصة سلفة التي تعد واحدة من أشهر المنصات التمويلية في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لكل من تنطبق عليه الشروط الحصول على قرض نقدي سريع من منصة سلفة خلال ربع ساعة كحد أقصى، ويساعدك قرض سلفة على مواجهة الكثير من أعباء الحياة مثل مصاريف الدراسة وسداد الديون، حيث يتقدم لكم منصة سلفة قروض وتمويل شخصي يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودي، وخلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة التسجيل في منصة سلفة للحصول على اسرع قرض بدون شروط تعقيدية، فتابعونا.

اسرع قرض نقدي من منصة سلفة

ويتجه الكثير من المواطنين للحصول على اسرع قرض نقدي من منصة سلفة التي تعد أحد أشهر المنصات الالكترونية التي تمنح القروض والتمويل الشخصي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها معترف بها ومرخصة من قبل مؤسسة النقد السعودي، حيث تمكن منصة سلفة كافة المواطنين السعوديين من الحصول على تمويل سريع في غضون 15 دقيقة فقط دون الحاجة لتحويل الراتب، والهدف الرئيسي لمنصة سلفة الرقمية يكمن في تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك دون الحصول على أي فوائد مضافة.

شروط الحصول على قرض من منصة سلفة

وحددت منصة سلفة للتمويل السريع عدة شروط للحصول على القرض أو التمويل الشخصي، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في الأراضي السعودية بشكل دائم.

لا يقل عمر المتقدم عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون المتقدم لديه وظيفة، بحيث يكون لديه عمل في أي منشأة حكومية لمدة ثلاث أشهر كحد أدنى، أو يعمل في أي منشأة خاصة لمدة 6 أشهر كحد أدنى.

لا يقل راتب المتقدم الشهري عن 5000 ريال سعودي.

طريقة الحصول على قرض من منصة سلفة

وللحصول على تمويل سريع أو قرض من منصلة سلفة الالكترونية، فقط اتبع ما يلي:

ادخل إلى منصة سلفة.

قم بعمل تسجيل دخول.

حدد قيمة التمويل المراد الحصول عليه “من 1000 إلى 5000 ريال سعودي”.

حدد المدة التي تناسبك للسداد.

اضغط على “اطلب التمويل الآن”.

البنوك التي تتعامل مع منصة سلفة