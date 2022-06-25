نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ساب تمويل فوري في دقائق 5000 ريال للمواطن السعودي والشروط ومزاياه في المقال التالي
بنك ساب السعودي يعتبر من أهم وأفضل البنوك في المملكة العربية السعودية للحصول على تمويل فوري يصل حتى 1,000,000 ريال سعودي والتي تمتلك ثقة نسبة كبيرة من العملاء، كما يحرص “ساب” علي كسب ثقة عملائه بتوفير التمويلات والقروض والخدمات التي تتوافق مع نسبة كبيرة من الأسر والفئات في العديد من الظروف الاجتماعية والمادية لدى المجتمع السعودي، ولا تقتصر تقديم خدمات البنك علي المواطنين السعوديين فقط، بل يمكن أيضاً للمقيمين الغير سعوديين والوافدين داخل أراضي المملكة بالاستفادة من الخدمات والعروض البنكية التي يقدمها البنك وتحقيق أهدافهم وتيسير مهام الحياة والظروف المعيشية التي يسعون إليها سواء الزواج، السفراء، شراء سيارة أو تصليحها، ومن خلال مقالتنا سوف نوضح لكم خطوات الحصول على تمويل فوري بقيمة 5000 ريال سعودي حتى مليون ريال سعودي من بنك ساب والشروط المطلوبة للتمويل ومزايا التمويل.
مزايا التمويل الفوري من بنك ساب السعودي
بنك ساب السعودي يوفر خدمات عديدة منها تمويل شخصي فوري وسريع ونقدي دون الحاجة إلى كفيل وبلا أي ضمانات، حيث يمكن الحصول عليه بوقت قصير جدا، أما عن فترة السداد فهي فترة طويلة المدي بنظام مقسطة شهرياً علي مدار خمسة أعوام ونلخص مزايا تمويل ساب في الآتي:
- الحصول علي المبلغ التمويلي فوراً بعد تقديم طلب الحصول علي القرض بدقائق ومطابقة الأحكام والشروط التي حددها بنك ساب السعودي وتسهيل الإجراءات علي العميل بالحصول علي المبلغ.
- يتم تقديم المبلغ المراد تمويله لمقدم طلب التمويل من بنك ساب السعودي وفقاً لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية، بمبلغ يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل الي 1.500.000 ريال سعودي بفترة سداد ميسرة تصل الي 5 سنوات حسب رغبة العميل المتقدم لطلب الحصول علي التمويل.
- الحصول علي ضمان إعفاء أهالي المقترض في حالة العجز الدائم أو الوفاة.
- يمكن للعميل الحصول علي تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة المبلغ الحاصل عليه.
الشروط المطلوبة لطلب تمويل بنك ساب في السعودية
نقدم شروط الحصول علي تمويل الأشخاص الفوري من بنك ساب ومزايا التمويل، كما نوضح لكم كيفية التقديم للحصول عليه وتلك الشروط بالتفصيل:
- ألا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي كحد أدني للسعودي والمقيم بالمملكة العربية السعودية.
- أن يكون عمر مقدم الطلب 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للمواطن السعودي، ويعمل بالقطاع الحكومي.
- يعمل مقدم الطلب شهر واحد فقط للمواطن السعودي، ولا تقل خدمة العمل عن 3 شهور للمقيمين بالمملكة العربية السعودية.
خطوات التقديم على تمويل فوري من بنك ساب في دقائق
بنك ساب السعودي يوفر ميزة الحصول علي التمويل الشخصي الفوري بشكل إلكترونياً دون الذهاب الي البنك، ويتم ذلك ببعض خطوات كالتالي:
- الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص بنك ساب السعودي.
- الضغط علي طلب التمويل، وتحديد قيمة الأقساط الشهرية التي سوف يقوم بدفعها.
- تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالعميل الراغب في الحصول علي التمويل (الاسم، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني)، ثم النقر علي طلب التمويل.
- بالإضافة إلى أرقام الاستعلام عن التمويل الشخصي من بنك ساب السعودي: يوفر بنك ساب السعودي رقم اتصال للاستعلام عن التمويلات الشخصية وعروض بنكية وخدمات مصرفية التي يقدمها بنك ساب وهو من الرقم التالي 920007222
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