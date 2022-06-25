نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 والشروط الجديدة للاستحقاق في المقال التالي
عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طرح رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك لكي يتم منح معاش الدعم الاجتماعي للمواطنين السعوديين الأكثر استحقاقًا له.
رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن طرح نظام ضمان اجتماعي جديد برقم 32 وقد تم اعتماده في 4 من ربيع الثاني لعام 1442 هجري، وقد تم إلغاء نظام الضمان الاجتماعي القديم واستبداله بالنظام الجديد وذلك لكي يتم منح معاش الضمان الاجتماعي لمن هم أكثر استحقاقا له، جانب ذلك أن النظام المطور يدعم مميزات أكثر تطورًا وأهمها أنه يقدم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا بكل مباشر.
كما أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات المختلفة ومن ضمنها برامج تدريب وتأهيل الشباب والعاطلين عن العمل، حيث أنه يهدف إلى جعل كل منضم داخل النظام الجديد منتج بدل من أنه منتظر للمعاش وهذا من خلال تدريبه وتأهيله وإيجاد فرصة عمل تتناسب معه. وقد تم طرح رابط الضمان الاجتماعي المطور للتمكن من التسجيل إلكترونيًا بسهولة.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور
أتاح نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص به حال توافقت الشروط المطروحة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع المتقدم، وتكمن تلك الشروط في النقاط التالية :
- يتم منح ذلك المعاش للمواطنين السعوديين فقط، بشرط أن يكون مقيم إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.
- كما يشترط أن لا يكون يزيد دخل اسرة المتقدم عن 1100 ريال سعودي. على أن يكون دخل الفرد هو 550 ريال سعودي.
- يتاح التقديم لأبناء الأرامل والمطلقات من الزوج السعودي، والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يمتلكون بطاقات تنقل.
- جانب ذلك يمكن التقديم للأجنبية المتزوجة من رجل سعودي، والسعودية المطلقة من رجل أجنبي.
- يشترط أن لا يكون المتقدم يمتلك أصول لها قيمة مالية.
- ضرورة أن يتوافق مع الشخص المتقدم جميع شروط امتلاك واستخدام الثروة التي تم فرضها داخل القائمة المخصصة للضمان الاجتماعي المطور.
- كما أنه لا يقبل طلب المتقدم حال كان يسكن في أي مركز من مراكز الإيواء الحكومية.
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