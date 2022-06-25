نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 والشروط الجديدة للاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طرح رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك لكي يتم منح معاش الدعم الاجتماعي للمواطنين السعوديين الأكثر استحقاقًا له.

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن طرح نظام ضمان اجتماعي جديد برقم 32 وقد تم اعتماده في 4 من ربيع الثاني لعام 1442 هجري، وقد تم إلغاء نظام الضمان الاجتماعي القديم واستبداله بالنظام الجديد وذلك لكي يتم منح معاش الضمان الاجتماعي لمن هم أكثر استحقاقا له، جانب ذلك أن النظام المطور يدعم مميزات أكثر تطورًا وأهمها أنه يقدم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا بكل مباشر.

كما أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات المختلفة ومن ضمنها برامج تدريب وتأهيل الشباب والعاطلين عن العمل، حيث أنه يهدف إلى جعل كل منضم داخل النظام الجديد منتج بدل من أنه منتظر للمعاش وهذا من خلال تدريبه وتأهيله وإيجاد فرصة عمل تتناسب معه. وقد تم طرح رابط الضمان الاجتماعي المطور للتمكن من التسجيل إلكترونيًا بسهولة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

أتاح نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص به حال توافقت الشروط المطروحة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع المتقدم، وتكمن تلك الشروط في النقاط التالية :