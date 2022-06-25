نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الحرس الوطني للجامعيين 1443 هنا شروط كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين kkmar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك خالد للجامعيين 1443 دورة تأهيل الضباط وزارة الحرس الوطني أصبح محل بحث كبير من قبل الراغبين في التسجيل، البعض يسأل عن شروط كلية الملك خالد للجامعيين 1443، والكثير منهم يريد أن يعرف رابط تقديم الحرس الوطني للجامعيين 1443 كلية الملك خالد العسكرية، وكل هذه التساؤلات طرحت بعد إعلان كلية الملك خالد العسكرية (وزارة الحرس الوطني) عن فتح باب القبول والتسجيل في دورة الضباط للجامعيين 1443، لذلك نقدم لمتابعينا الكرام موعد تقديم كلية الملك خالد العسكرية، كما سنوفر لكم رابط التقديم والتخصصات المطلوبة عبر هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني المتميز.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) June 21, 2022

تقديم كلية الملك خالد للجامعيين 1443

يجب على من يرغب في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، وذلك للاطلاع وقراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التسجيل، كما يجب على المتقدم تعبئة الحقول بكل دقة ويتحمل المتقدم أي تبعات أو عقوبات في حال تم تسجيل بيانات غير صحيحة، كما يجب أن يكون للمتقدم حساب مفعل عبر أبشر حتى يتمكن من الدخول عبر النفاذ الوطني.

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443

للتسجيل والاطلاع على الشروط والتعليمات يجب زيارة موقع لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد kkmar.gov.sa. النقر على أيقونة “القبول والتسجيل” ثم النقر على أيقونة “التسجيل والنتائج”. اختيار أيقونة “حملة الشهادة الجامعية” وبالنقر عليها سوف تظهر أمامك قائمة منسدلة اختر منها “تسجيل”. تتم تعبئة الحقول الموجودة بكافة المعلومات بشكل صحيح ودقيق. بعد إتمام عملية إدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة يتم النقر على “تسجيل”.

شروط كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ باستثناء من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للمملكة. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في حد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون المتقدم متزوج من أجنبية. ألا يزيد سن المتقدم عند بداية الدورة عن 27 عام وفق ما هو مدون بالهوية الوطنية لجميع التخصصات عدا التخصصات الطبية لا يزيد السن عن 30 سنة. تناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كم) والحد الأقصى (188 سم – 95). أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألا يقل التقدير عن جيد ولا يكون مضى على تخرجه أكثر من عام واحد. أن يؤدي اختبارات القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط. الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يجب معادلة الشهادة لمن حصل عليها من خارج المملكة. يشترط إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الصحية والطبية. اجتياز المتقدم لجميع إجراءات القبول (اختبارات التخصص، المقابلة الشخصية، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني). اجتياز المتقدم للكشف الطبي الصادر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل. أن يؤدي اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية STEP للتخصصات الصحية عدا الأطباء.

موعد تقديم الحرس الوطني للجامعيين 1443

سوف يتم فتح باب التسجيل والقبول في دورة ضباط كلية الملك خالد العسكرية يوم الأحد 27\11\1443 الموافق 26\06\2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً. ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 01\12\1444 الموافق 30\06\2022.

كلية الملك خالد العسكرية تخصصات

التخصصات المطلوبة في دورة تأهيل الضباط الجامعيين هي كالتالي:-(علوم حاسب آلي، هندسة حاسب آلي، هندسة حاسب آلي شبكات، نظم معلومات، أمن معلومات، لغة انجليزية ترجمة، لغة فرنسية ترجمة، طب عام، طب زمالة، خدمات طبية طارئة طب الطوارئ، صيدلة، تقنية أجهزة طبية حيوية، صحة عامة، أخصائي علم نفس، أخصائي علوم اجتماعية، علوم أشعة، هندسة ميكانيكية ومدنية ومعمارية وصناعية وكهربائية، عمارة بيئية، لياقة بدنية، تغذية، شريعة، علاقات عامة، الاتصال التسويق الاستراتيجي، الجرافكس والوسائط، الصحافة والإعلام الرقمي، الإنتاج المرئي والمسموع، هندسة طيران، إدارة طيران، محاسبة، موارد بشرية، قانون، جيوماتكس، نظم معلومات جغرافية).

مدة الدراسة للضباط الجامعيين

مدة الدراسة للضباط الجامعيين في كلية الملك خالد العسكرية هي سنة دراسية واحدة. ويتم تدريس منهج عسكري مكثف للطلاب تشتمل على 23 مادة عسكرية. يمنح المتخرج بعدها شهادة إتمام دورة تأهيل الضباط الجامعيين.