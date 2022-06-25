نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال تمويل حتي 600 ألف ريال للسعوديين والمتقاعدين والسداد 5 سنوات في المقال التالي
يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي بشكل فوري وبسيط والذي يتلاءم مع كافة المواطنين والمقيمين وكذلك المتقاعدين، وذلك وفقًا للراتب الذي يحصل عليه المتقدم شهريًا، بحيث ألا يقل راتب المتقدم عن 2000 ريال سعودي، ويقدم بنك الراجحي تمويلًا شخصيًا تصل قيمته إلى 600 ألف ريال سعودي دون كفيل وأيضًا دون تحويل الراتب.
تمويل شخصي يصل 600 ألف ريال للمواطنين بالمملكة
توجد عدة شروط يجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على ذلك التمويل، وهذه الشروط تكون متمثلة في الآتي:
- يستوجب على المتقدم أن يكون عمره لا يقل عن 21 عامًا، وألا يتجاوز أل 55 عامًا، وبالنسبة للمتقاعد لا يتجاوز عمره عن 70 عامًا.
- يستوجب على المتقدم ألا يقل راتبه عن 2000 ريال سعودي، وألا يقل راتب المتقاعد عن 1900 ريال سعودي.
- راتب المقيم في المملكة لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- ألا تقل مدة عمل المتقدم عن 3 أشهر قبل طلب التمويل بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.
- خدمة العمل للمقيمين في السعودية لا تقل عن 6 أشهر.
- ينبغي أن يقدم المواطن صورة من بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية الصلاحية.
- تقديم كافة الأوراق والوثائق المطلوبة من قبل البنك.
- يتيح البنك تمويلًا يصل إلى 600 ألف ريال سعودي وبمدة سداد 5 أعوام.
مميزات وخدمات بنك الراجحي السعودي
يبحث عدد كبير من المواطنين على تمويل بطريقة سهلة وسريعة من أجل تلبية متطلباتهم الشخصية، فإن مصرف الراجحي يقدم خدمات مميزة لكافة المواطنين والمقيمين في السعودية، ومنها القروض الشخصية التي تناسب أغراض الأمور الشخصية الخاصة بالمواطنين، فيقدم بنك الراجحي عدة خدمات ومميزات ومنها:
- تقديم أفضل التمويلات دون كفيل.
- يوافق على التمويل في وقت سريع للغاية.
- يبدأ القرض من 5000 وحتى 600 ألف ريال سعودي.
- التمويل متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- إذا كنت تريد تمويل شخصي براتب قليل للغاية 2000 ريال سعودي، تستطيع من خلال ذلك البنك الحصول على تمويل سريع، وبفترة سداد طويلة جدًا تصل إلى 5 أعوام.
- كل ذلك يندرج تحت مسمى تمويل فوري وسريع، حيث توجد قروض أخرى مختلفة يقدمها المصرف.
- التقديم عبر الموقع الإلكتروني لطلب التمويل لدي مصرف الراجحي.
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