براتب 2000 ريال تمويل حتي 600 ألف ريال للسعوديين والمتقاعدين والسداد 5 سنوات

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي بشكل فوري وبسيط والذي يتلاءم مع كافة المواطنين والمقيمين وكذلك المتقاعدين، وذلك وفقًا للراتب الذي يحصل عليه المتقدم شهريًا، بحيث ألا يقل راتب المتقدم عن 2000 ريال سعودي، ويقدم بنك الراجحي تمويلًا شخصيًا تصل قيمته إلى 600 ألف ريال سعودي دون كفيل وأيضًا دون تحويل الراتب.

تمويل شخصي يصل 600 ألف ريال للمواطنين بالمملكة

توجد عدة شروط يجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على ذلك التمويل، وهذه الشروط تكون متمثلة في الآتي:

يستوجب على المتقدم أن يكون عمره لا يقل عن 21 عامًا، وألا يتجاوز أل 55 عامًا، وبالنسبة للمتقاعد لا يتجاوز عمره عن 70 عامًا.

يستوجب على المتقدم ألا يقل راتبه عن 2000 ريال سعودي، وألا يقل راتب المتقاعد عن 1900 ريال سعودي.

راتب المقيم في المملكة لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

ألا تقل مدة عمل المتقدم عن 3 أشهر قبل طلب التمويل بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

خدمة العمل للمقيمين في السعودية لا تقل عن 6 أشهر.

ينبغي أن يقدم المواطن صورة من بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية الصلاحية.

تقديم كافة الأوراق والوثائق المطلوبة من قبل البنك.

يتيح البنك تمويلًا يصل إلى 600 ألف ريال سعودي وبمدة سداد 5 أعوام.

مميزات وخدمات بنك الراجحي السعودي

يبحث عدد كبير من المواطنين على تمويل بطريقة سهلة وسريعة من أجل تلبية متطلباتهم الشخصية، فإن مصرف الراجحي يقدم خدمات مميزة لكافة المواطنين والمقيمين في السعودية، ومنها القروض الشخصية التي تناسب أغراض الأمور الشخصية الخاصة بالمواطنين، فيقدم بنك الراجحي عدة خدمات ومميزات ومنها: