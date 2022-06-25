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عمر شويل - جدة علنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن فتح باب التقديم في الوظائف العسكرية الشاغرة لديها، وذلك على رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف) من الحاصلين على المؤهلات المطلوبة للتقديم في تلك الوظائف، وأيضاً الشروط التي يجب أن تتوافر فى كافة المتقدمين، كأحد الوظائف العسكرية الهامة والتي يأتي على رأسها أن يكون المتقدم من ذوي الجنسية السعودية.

شروط تقديم وظائف القوات الخاصة الأمن البيئي 1443:-

يجب أن يتوافر في المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية في القوات الخاصة للأمن البيئي، عن مجموعة من الشروط وذلك كما يلي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، على أن يتم استثناء واحد فقط وهو أن يكون المتقدم نشأ بالخارج نظراً لظروف عمله في الخارج لخدمة المملكة.

أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك وغير محكوم عليه بأي إدانه أو حد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون قد سبق له التعيين أو قد أنهيت خدمته في أية جهة حكومية أو أية جهة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أن يكون قد فصله من أحد الكليات والمعاهد العسكرية.

ألا يكون متزوج من أمراءة غير سعودية.

أن يتناسب طوله مع وزنه وفقاً لما هو منصوص عليه باللائحة الطبية.

أن يجتاز كافة الإجراءات الخاصة بالقبول وكافة الاختبارات التي سوف تجرى بمعرفة الادارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

أن يكون لديه المؤهل العلمي المناسب والذي يتناسب مع الوظيفة العسكرية المتقدم لها.

فى حالة الحصول على المؤهل من الخارج، فيجب له القيام بمصادقة الشهادة من قبل وزارة التعليم صاحبة الاختصاص.

أخر موعد لتسجيل الطلبات هو يوم الخميس الموافق 1/12/1443هـ الموافق 30/6/2022.

طريقة التقديم:-

يمكن للراغبين من الرجال التقديم على تلك الوظائف، وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على موقع ابشر توظيف.

يتم تعبئة البيانات المطلوبة بمنتهي الدقة من حيث الاسم والمؤهل العلمي والوظيفة المتقدم لها، وتاريخ الميلاد، ثم يتم الضغط على حفظ.

المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظائف العسكرية في القوات الخاصة بالأمن البيئي:-

حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، المؤهلات المطلوب التقدم بها والتي يجب أن تتوافق مع الوظيفة المتقدم لها وذلك من خلال الجدول التالي:-