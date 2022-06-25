نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العمل الحر الجديد للأفراد والشروط اللازمة في المقال التالي

تمويل العمل الحر هو أحد أساليب التمويل التي توفرها الدولة السعودية للمواطنين الموقوفين عن العمل أو المحتاجين للعمل في المملكة العربية السعودية ، بهدف تطوير المجتمع ودعمه ، لكن من المهم تلبية بعض الشروط التي نطلبها. المذكورة في هذه المقالة. قرض العمل الحر للأفراد عبر بنك التسليف أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن قروض للتشغيل الذاتي للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة والمتقاعدين بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وأعلن أن جميع القروض خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تطرق إلى شروط الحصول على قرض العمل الحر وهي: يجب أن يكون المتقدمون سعوديين. يجب أن تتراوح أعمار الأفراد الراغبين في الاقتراض من البنك بين 18 و 65 عامًا. يجب ألا يكون مقدم الطلب مدينًا بقرض آخر لنفس البنك. يجب ألا يكون دخل المتقدمين للحصول على قرض العمل الحر أكثر من 20.000 ريال سعودي شهريًا لمسار الخدمات الاحترافية و 14000 ريال سعودي شهريًا لمسار الشحن التشاركي. يسدد الشخص الدين في مدة لا تزيد على أربعين شهرًا. يجب على المتقدمين اجتياز فحص الائتمان. يجب أن يذكر مقدم الطلب العمل الذي سيقوم به وأن يرفق رخصة لمزاولة العمل. الحد الأقصى لمبلغ القرض للأفراد دون سن 21 هو 32000 ريال. رابط تمويل العمل الحر للأفراد تسجيل الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية

تقديم طلب تمويل العمل الحر .

. اكتب جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

أدخل المستندات اللازمة.

تحديد موعد عن طريق البريد لإرسال المستندات المطلوبة.

بعد إرسال المستندات المطلوبة إلى البريد

ابحث في الطلب وتحقق من الشروط.

إذا تم استيفاء الشروط وكانت جميع المستندات المطلوبة جاهزة ، يمكن الحصول على القرض. مستندات لازمة للحصول على منتج التمويل الهوية والمستندات التي تظهر عنوان السكن.

رقم الحساب المصرفي IBAN.

رقم الهاتف المحمول الشخصي.

شهادة العمل الحر ، بشرط أن تكون معتمدة من بنك التنمية الاجتماعية. مزايا قرض العمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعي تقدم القروض للمواطنين دون أي رسوم إدارية أو فوائد.

قد يصل مبلغ القرض في بعض الأحيان إلى 150،000 ريال سعودي.

في بعض الأحيان إلى 150،000 ريال سعودي. يتم تقديم القروض وفقًا لقواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية.

يتم توفير الأموال لجميع شرائح المجتمع القادرة على العمل والإنتاج ، في ظل ظروف محددة. عمر شويل - جدة قرض العمل الحر الجديد للأفراد والشروط اللازمة - ثقفني

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