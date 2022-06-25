للسعوديين قرض آهل الميسر بدون كفيل ب60 ألف ريال بالتقسيط المرن بدون فوائد

وفر بنك التنمية الاجتماعية للسعوديين في المملكة قرض آهل الميسر لهم ولكن يطلب برنامج منتج آهل الحصول على تمويل سابق من البنك كمثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل كنف للنساء كذلك بشرط أن يكون العميل السعودي قد سدد جميع الأقساط المستحقة عليه لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة وبعد ذلك يمكن للعميل المتقدم السعودي الجنسية الحصول على قرض آهل بكافة المزايا التمويلية المتاحة حيث يمتاز بالحصول على قرض بدون فوائد مالية بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 5 سنوات كذلك بدون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية على المبلغ التمويلي بالكامل الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على برنامج قرض آهل الميسر

يحتاج العملاء السعوديين المتقدمين لطلب برنامج قرض منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية توفير سجل جيد ائتماني من جميع الفئات المتقدمة كذلك لابد من إحضار موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية وفقًا لتعليمات البنك ولكن لا يطلب من العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة توفير كفيل أو ضامن سعودي الجنسية كميزة مخصصة لهم فقط لا غير وسوف نشرح لكم اليوم جميع الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي:

يشترط برنامج منتج آهل توفير موافقة الضمان السعودي أو الكفيل الغارم من كافة العملاء السعوديين المتقدمين ماعدا موظفي الحكومة في المملكة.

لابد من توفير العمر المطلوب للتقديم الإلكتروني بحد أقصى 70 عام فقط بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

كذلك لابد من توفير جميع الضمانات اللازمة للتمويل ومنها توفير الدخل الشهري المسموح بيه الذي لا يتعدى 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية.

يشترط قرض منتج آهل سداد جميع الأقساط في موعدها المحدد عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

كافة المزايا التمويلية المتاحة عند طلب قرض آهل الميسر بالمملكة