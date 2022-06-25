لمحدودي الدخل ودعم تسديد فواتير الكهرباء نهائياً وقيمة الدعم المقدم من الجمعيات الخيرية

تقوم حكومة المملكة بالتخفيف عن كاهل المواطنين بدعم فواتير الكهرباء لمحدودي الدخل وهي من الامور المهمة والتي تعمل عليها حكومة المملكة لتخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب الدخول المنخفضة وخاصة ذوي الدخل المحدود ،ونوضح بداخل المقال كيفية الحصول على الدعم من الجمعيات الخيرية او من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد من المساعدات المادية والطبية المجانية ، ويتم ذلك تحت إشراف للعديد من المؤسسات الخيرية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد في المملكة العربية السعودية.

كيفية حساب قيمة الدعم المقدم من مساعدة دفع فاتورة الكهرباء:

فقد تحدد مبلغ الدعم إلى 72 ريال سعودي لكل شخص مؤهل مستحق.

تم تحديد مبلغ الدعم من قبل الشركة حيث تصل قيمة الدعم إلى 89 ريال سعودي في حالة وجود شخصين.

وتزداد قيمة الدعم بشكل طردي مع زيادة عدد الأشخاص حيث يصل الدعم إلى 118 ريال سعودي وفي حال وجود 3 أشخاص.

واما اذا كان عدد الاشخاص 4 يصل الدعم 130 ريال سعودي.

وقد يصل الدعم 166 فى حالة 5 افراد.

ويصل مبلغ الدعم غلى حوالي 526 ريال سعودي في حالة أن عدد الأشخاص كانوا 15 شخصًا.

كيفية الحصول على مساعدة تسديد فواتير الكهرباء في الضمان الاجتماعي:

ادخل على رابط موقع بنك الضمان الاجتماعي المتفق عليه للسداد.

الضغط على ايقونة تسديد الفاتورة.

بعد ذلك يقوم باختيار الشركة السعودية للكهرباء.

ثم عليك باختيار الحساب الذي يسدد قيمة الفاتورة.

ضرورة اختيار كلمة فاتورة.

اختيارالمبلغ المطلوب للسداد.

يجب اختيار قيمة الدعم المقدم من مساعدة تسديد فواتير الكهرباء.

المؤسسات التي تقوم بدعم فاتورة الكهرباء عبر الجمعيات الخيرية:

حيث يوجد الكثير من المؤسسات التي تقوم بتقديم الدعم إلى مستحقيه ولدعم استهلاك الشركة السعودية للكهرباء ومن ضمن هذه الجمعيات مؤسسة اللؤلؤة الوقفية، حيث تضم عدة جمعيات تعمل على تقديم الدعم للأسر الفقيرة وتعتبر من أشهر وأكبر المؤسسات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جمعية البر الخيري بالمجمعة: و تعمل هذه الجمعية على تقديم كل الدعم للمدينين كما أنها تعتبر من أكبر الجمعيات في المملكة. وتتلقى الأسر الفقيرة الدعم من خلال مصرف الراجحي وبنك البلاد ومصرف الإنماء.