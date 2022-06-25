المساعدة المقطوعة:- رابط مباشر للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443

تعتبر المساعدة المقطوعة أهم برنامج اجتماعي تم إنشائه في المملكة العربية السعودية، ويبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية هذه الأيام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة، حيث يعتمد عليها آلاف المواطنين السعوديين في تلبية احتياجاتهم الضرورية اليومية، ويتم الاختيار وفق شروط معينة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتكون الأولوية في عملية الاختيار للمواطنين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأصحاب الدخل المنخفض والمحدود، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وشروط الحصول عليها.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443

سوف نتعرف معكم متابعينا على طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. إدخال رقم الهوية الوطنية، أو رقم السجل المدني للمتزوجين.

تسجيل المستفيد الرقم السري.

إدخال رمز التحقق البشري الذي يوجد على الشاشة.

الضغط على كلمة عرض وسوف تظهر أمامنا جميع البيانات الخاصة بالشخص المستفيد من المساعدة المقطوعة.

شروط المساعدة المقطوعة 1443

هناك بعض الشروط التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. قامت وزارة الموارد البشرية باستثناء بعض الفئات من شرط الجنسية مثل الأرملة أو المطلقة التي لديها أبناء من زوج سعودي، وأصحاب بطاقات التنقل. يبلغ الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة السعودية 30 ألف ريال سعودي، كما يبلغ الحد الأدنى 10400 ريال سعودي. تصرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة كل عام، إذا كان المستفيد من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وليس لديهم دخل آخر غير المعاش الضماني. يتم صرف المساعدات المقطوعة مرة كل عامين إذا الشخص المستفيد منها لديه دخل آخر غير المعاش الضماني. تصرف للمواطن السعودي الأعزب الذي لا يزيد دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي شهريًا. تصرف للمواطن السعودي المتزوج الذي لا يزيد دخله الشهري عن 8760 ريال سعودي. لا يقل عمر المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عامًا أثناء التقديم عليها.

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدات المقطوعة

هناك بعض الأوراق التي يجب على كل مستفيد من المساعدة المقطوعة إحضارها وهى كما يلي:-