أقوى عروض الصيف.. قسط الآن مشترياتك من جرير بسعر الكاش من 8 بنوك بهذه الشروط

في إطار التيسير على العملاء بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإن مكتبة جرير تشترك مع 8 بنوك محلية في المملكة لتوفير خدمة تقسيط المشتريات بدون هامش ربح ولمدة تقسيط تصل إلى عام، وهي من العروض القوية التي أعلنت عنها المكتبة في فصل الصيف، لتجذب العديد من العملاء الجدد وتلبي احتياجات كثير من الأثر السعودية والوافدين، وبدأ هذا العرض من 22 يونيو الجاري، ويستمر حتى 6 يوليو المقبل.

كيفية تقسيط المشتريات من جرير بسعر الكاش

ومن الممكن تقسيط المشتريات من جرير بسعر الكاش بكل سهولة، من خلال الدخول إلى صفحة الأجهزة التي نرغب في شرائها عبر الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير، واختيار الجهاز وإضافته لسلة المشتريات ثم الدفع بإحدى البطاقات الائتمانية التابعة لأحد البنوك الثمانية المشتركة في العرض، ثم التواصل مع البنك خلال يومين لتحويل العملية إلى تقسيط على مدى 12 قسطًا، دون هامش ربح.

شروط شراء منتجات بالتقسيط من مكتبة جرير

وحددت شركة جرير عددًا من الشروط والضوابط الخاصة بشراء الأجهزة بالتقسيط على 12 شهرًا دون هامش ربح، وهي كالتالي:

على العميل الشراء بقيمة 1200 ريال بفاتورة واحدة من مكتبة جرير، للاستفادة من التقسيط بنسبة 0٪ لمدة 12 شهرًا، ولحاملي بطاقات البنك الأهلي السعودي لا بد من أن يكون الحد الأدنى للشراء 3 آلاف ريال لتقسيط 12 شهرا وألف ريال لتقسيط 6 أشهر.

مكتبة جرير تقدم عرض التقسيط من خلال البنوك المشاركة وبمجرد إتمام عملية الشراء يخصم كامل المبلغ من حساب العميل ويقوم البنك المشارك بقبول الطلب لتقسيط المبلغ لمدة عام بعد التواصل مع البنك المصدر للبطاقة، وقد يجري تطبيق شروط أخرى حسب السياسة الداخلية للبنوك المشاركة.

العرض لا يشمل بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا.

وعلى العميل الدفع باستخدام أي من بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة، ولمصرف الراجحي يتم قبول بطاقة مرابحة الائتمانية فقط.

لعملاء ساب والبنك الأهلي، يمكن تحويل المعاملات لأقساط مباشرة عبر الخدمات المصرفية على الإنترنت أو تطبيق الجوال، وللبنوك الأخرى، على العميل الاتصال بالبنك بعد 48 ساعة من استلام فاتورة الشراء وتحويل المعاملة لقسط بدون هامش ربح لمدة سنة.

يسري العرض على المشتريات من معارض مكتبة جرير أو عبر الموقع الإلكتروني في السعودية.

البنوك المشارك في عرض مكتبة جرير لتقسيط المشتريات