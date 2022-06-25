نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور سبب تأخر الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور سبب تأخر الأهلية؛ يُعد الاستعلام عن الأهلية من أهم الأمور التي يبحث عنها المتقدمين لبرنامج الضمان المطور حيث يتم دراسة الطلب المقدم جيداً والتحقق من أهليته إعلان النتيجة في مدة لا تتعدى 25 يوماً من يوم التسجيل حيث يتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين توضح نتيجة الاستحقاق سواء بالقبول أو الرفض ومن خلال التالي نوضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاستحقاق وما أسباب تأخر إعلان النتائج عبر موقع ثقفني.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لكافة المتقدمين للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن حالة الأهلية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية. اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور. الضغط على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور. تدوين رقم السجل المدني في موضعها ثم رقم الطلب. تدوين رمز التحقق المرئي. النقر على عرض. سيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي.

سبب تأخر أهلِية الضَمان الاجتماعي المطور

قد يكون تأخر ظهور نتيجة أهلية للضمان المطور هو عدم أهليه واستحقاق المتقدم لهذا الدعم فقد ظهرت نتيجة الأهلية للعديد من المتقدمين للتسجيل في الضمان المطور فقد بدأ إرسال الرسائل للمستحقين من يوم 20 يونيو ويستمر حتى نهاية الشهر لذلك يمكنك الاستِعلام عن نتيجة الأهلية عن طريق اتباع الخطوات التي تم ذكرها سابقاً أو عن طريق التواصل مع الدعم الفني للضمان الاجتماعي المطور ومن خلال التالي سوف نذكر لكم طرق التواصل مع الدعم الفني.

طرق التواصل مع الدعم الفني للضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية بإتاحة أكثر من طريقة حتى يتمكن المتقدمين من الاستفسار عن كل ما يريدون وتقديم الشكاوى الاعتراضات وكذلك تقديم أي مقترحات وذلك عن طريق استخدام الطرق التالية :

الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 8001222777.

التواصل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية على تويتر.

التواصل عبر رقم خدمة العملاء 0112915588.

ويمكن أيضاً التواصل عبر صندوق البريد للضمان 11157.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وكذلك سبب تأخر إعلان نتيجة الأهلية كما وضحنا لكم طرق التواصل مع الدعم الفنى للضمان الاجتماعي المطور للاستفسار وتقديم الشكاوى والمقترحات.