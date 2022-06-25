إيداع المكرمة الملكية قبل عيد الأضحي للمستفيدين وزارة الموارد البشرية توضح الحقيقه

إيداع المكرمة الملكية تم تداول الكثير من الأخبار بشأن إيداع المكرمة الملكية عيد الأضحى المبارك، وهناك بعض الأقاويل بشأن عدم صحة ما تم الحديث عنه بهذا الشأن، وتعد المكرمة الملكية هي خدمة تابعة لبرنامج الضمان الاجتماعي حيث يستفاد منها الأشخاص المستفيدة من الضمان ويتم توفيرها بأمر وتوجيه من قبّل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي مالك السعودية وخادم الحرمين الشريفين بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

حقيقة إيداع المكرمة الملكية عيد الأضحى المبارك 2022م

ازداد التساؤل بشأن مدى صحة أو كذب إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في عيد الأضحى المبارك، ولكن لم تقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حتى الآن بتأكيد صحة هذه الأقاويل على موقعها الرسمي الإلكتروني وهي الحد الفاصل لكل هذه الإشاعات، ويتم صرف المكرمة الملكية لفئة معينة من مستفيدي الضمان وهم الأشخاص الذين تحققوا من الآيبان الخاص بهم في الضمان الاجتماعي المطوّر.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطوّر

من أجل عرض الشكاوى والاستفسارات يمكنكم التواصل مع العاملين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر أي طريقة من طرق التواصل وهي كالآتي:-

من خلال الاتصال على رقم 920020301 وهو الرقم الساخن الخاص بالوزارة ويتم الاتصال مجانيًا.

أو التواصل على الرقم المختصر وهو 19911 من خلال الهاتف المحمول أو أي خط أرضي.

ويمكنكم أيضًا التواصل من خلال الذهاب مباشرة إلى مقر الوزارة في الرياض داخل المملكة.

وهناك طريقة أخرى للتواصل وهي من خلال عنوان البريد الإلكتروني وهو [email protected]

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