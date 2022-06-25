نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المكرمة الملكية قبل عيد الأضحي للمستفيدين وزارة الموارد البشرية توضح الحقيقه في المقال التالي
إيداع المكرمة الملكية تم تداول الكثير من الأخبار بشأن إيداع المكرمة الملكية عيد الأضحى المبارك، وهناك بعض الأقاويل بشأن عدم صحة ما تم الحديث عنه بهذا الشأن، وتعد المكرمة الملكية هي خدمة تابعة لبرنامج الضمان الاجتماعي حيث يستفاد منها الأشخاص المستفيدة من الضمان ويتم توفيرها بأمر وتوجيه من قبّل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي مالك السعودية وخادم الحرمين الشريفين بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
حقيقة إيداع المكرمة الملكية عيد الأضحى المبارك 2022م
ازداد التساؤل بشأن مدى صحة أو كذب إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في عيد الأضحى المبارك، ولكن لم تقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حتى الآن بتأكيد صحة هذه الأقاويل على موقعها الرسمي الإلكتروني وهي الحد الفاصل لكل هذه الإشاعات، ويتم صرف المكرمة الملكية لفئة معينة من مستفيدي الضمان وهم الأشخاص الذين تحققوا من الآيبان الخاص بهم في الضمان الاجتماعي المطوّر.
طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطوّر
من أجل عرض الشكاوى والاستفسارات يمكنكم التواصل مع العاملين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر أي طريقة من طرق التواصل وهي كالآتي:-
- من خلال الاتصال على رقم 920020301 وهو الرقم الساخن الخاص بالوزارة ويتم الاتصال مجانيًا.
- أو التواصل على الرقم المختصر وهو 19911 من خلال الهاتف المحمول أو أي خط أرضي.
- ويمكنكم أيضًا التواصل من خلال الذهاب مباشرة إلى مقر الوزارة في الرياض داخل المملكة.
- وهناك طريقة أخرى للتواصل وهي من خلال عنوان البريد الإلكتروني وهو [email protected]
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد 1443هـ
- يجب أن يكون المواطن المتقدم على الاستفادة من الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.
- عمر المتقدم يجب أن يزيد عن 35 عامًا وتكون إقامته الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- بالنسبة إلى المرأة السعودية أو الأجنبية أرملة أو مطلقة أو زوجها غير موجود فيتم استفادتها من الضمان الاجتماعي.
- الدخل الشهري للمتقدم يجب ألا يزيد عن قيمة الدخل المستحق لراتب الضمان الاجتماعي المطوّر.
- تقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة من المتقدم وأي شرط يختل يحرم المتقدم من المعاش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيداع المكرمة الملكية قبل عيد الأضحي للمستفيدين وزارة الموارد البشرية توضح الحقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.