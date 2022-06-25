تمويل سيارة بدون ضمانات التسليم سريعاً وقسط شهري بسيط للرجال والنساء

يحتل سوق السيارات في السعودية مكانة واسعة النطاق من حيث عمليات الشراء أو التأجير، ووجود المركبة مع الشخص أو الأسرة أمراً لابد منه لتسهيل إنجاز المهام وتحسين المعيشة، البعض من المواطنين يلجؤون لشراء السيارات من خلال الأسواق سواء مستعملة أو جديدة والمعارض مخصصة للجديد فقط، بالإضافة إلى الحصول على أنواع المركبات من خلال جهات معتمدة من البنك المركزي السعودي تتضمن البنوك والشركات التي تقدم قروض سيارة بمميزات عديدة منها تمويل سيارة بدون كفيل أو تحويل راتب ومنها عروض حصرية حسب المزايا المقدمة وفترات السداد الميسرة ونسبة هامش الربح والرسوم الإدارية أيضاً.

تمويل السيارات مصرف الإنماء

أتاح مصرف الإنماء تمويل سيارة بدون ضمانات ميسر السداد بأقل هامش ربح تنافسي مقارنة مع الجهات الأخرى، حتى يصير أفضل عرض سيارات في السعودية مضمون وميسر أيضاً، يتيح الحصول على قرض السيارة بأسرع وقت ممكن وتسهيل الإجراءات لا يطلب البنك متطلبات كثيرة بل بأبسط شروط يمكنك الحصول على سيارتك بدون كفيل غارم وسداد الأقساط بدفعات مرنة حتى 60 شهر، كما يتيح إمكانية التمويل بدون كفيل حتى 500 ألف ريال سعودي للسيارة الواحدة بحد أقصى تمويل ثلاث سيارات أو بمبلغ يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، مع إعطاء العميل حرية اختيار المركبة من الوكلاء والموردين المعتمدين لدى المصرف، لا يضيف البنك رسوم إدارية أكثر من 1% أو كحد أقصى 5000 ريال أيهما أقل.

شروط طلب تمويل سيارة بدون ضمانات مصرف الإنماء

يشترط المصرف تحويل الراتب عليه للحصول على القرض. ينبغي حصول العميل على الحد الشامل وهو موضح عبر الموقع الإلكتروني المرفق أسفل. فتح حساب لدى المصرف. يجب أن يكون العميل على رأس عمل سواء قطاع حكومي أو خاص. قرض السيارات مخصص للسعوديين الجنسية فقط.

خطوات تقديم طلب قرض سيارة بدون كفيل

تعبئة استمارة طلب سيارة عبر رابط مصرف الإنماء.

تحديد سعر سيارة ومصدر الشراء.

مطلوب خطاب قبول من الوكالة أو المعارض.

كما يتطلب صورة من البطاقة جمركية.

تعريف بالراتب من جهة العمل يوضح الدخل ومدة الخدمة والمسمى الوظيفي.

خطاب تحويل الراتب.

لمزيد من المعلومات والاستفسار عن طلب القرض يرجى الاتصال عبر رقم مصرف الإنماء الموحد على 8001208008 أو 920028000.