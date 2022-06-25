نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدات وطرق التواصل مع المباشرة الأمير من داخل وخارج المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد، يعتبر رقم واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية من المؤسسات ذات الباع الطويل والتاريخ المميز في مساعدة غير القادرين، وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل، وفئات مختلفة ممن يحتاجون للمساعدة، ويمكن لأي شخص التقدم للحصول على مساعدات الأميرعبد العزيز بن فهد، ولذلك سنقدم لكم اليوم المعلومات الكاملة حول كيفية التواصل عبر رقم واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد، فتابعونا.

رقم واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد

عمليات بحث مستمرة حول رقم واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث يعد الأمير عبد العزيز من رجال الأعمال أصحاب الأيادي البيضاء الذي دائما ما يمد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجا، ومن خلال مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية يتم تقديم شتى أنواع المساعدات المالية والعينية لكل من تنطبق عليه شروطالاستحقاق لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، وسنقدم لكم ارقام التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد من داخل وخارج المملكة عبر واتساب:

رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة: 485232658966.

رقم واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد: 8004000000.

رقم التواصل من خارج المملكة السعودية مع الأمير عبد العزيز بن فهد: 920030003.

الفئات المستفيدة من مساعدات جمعية الأمير عبد العزيز بن فهد

أعلنت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية عن أهم الفئات المستفيدة من المساعدات المالية، وهي كالتالي:

المطلقات والأرامل لهم الحق الاولى في هذه المساعدات.

الغارمين من الفئات المستحقة للمساعدة وهم غير القادرين على دفع ديونهم.

العاطلين عن العمل، أو محدودي الدخل.

أصحاب الإعاقات المختلفة.

من يعاني من أحد الأمراض المزمنة.

يستطيع المواطن طلب مساعدة لسداد قرض.

من ليس لديه سكن يستطيع الحصول على مساعدة تمكنه من الحصول على منزل.

مساعدة مالية لأصحاب المنازل التي تحتاج ترميم.

نموذج طلب معونة ومساعدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

والآن نقدم لكم نموذج طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية:

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود تحية طيبة لسموكم وبعد أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته. تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم. اسمك بالكامل/ …………………….. عنوان إقامتك/ …………………….. رقم هاتفك للتواصل/ …………….

طريقة طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد