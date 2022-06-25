موعد دعم سكني الجديد وطريقة التسجيل في البرنامج أهم الشروط المطلوبة للتسجيل. تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تقدم الحكومة السعودية للمواطن السعودي مجموعة من برامج الدعم والمساعدات من أجل مساعدة المواطن السعودي في الارتقاء بمستوى معيشته الاجتماعية والمادية. ويعتبر دعم سكني من أهم جميع هذه البرامج. حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة المستفيدين في الحصول على وحدة سكنية مدعومة مناسبة لهم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل في البرنامج. وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل به وموعد نزول الدعم الشهري. كما يمكنك التعرف أيضاً على التسجيل في تطبيق سكني المطور الخطوات المطلوبة للتسجيل في البرنامج وأهم خدمات التطبيق.

موعد دعم سكني الجديد

تقدم وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري برنامج سكني الذي يعتبر من أهم برامج الدعم داخل المملكة العربية السعودية. حيث يهدف البرنامج إلى تقديم يد العون للمواطن ذو الدخل المحدود أو المنخفض لتوفير وحده سكنية مناسبة للعيش بها. كما يقدم البرنامج أيضاً للمستفيدين دعم مادي شهري لكي يتمكنوا من توفير مختلف متطلباتهم. كما قامت الوزارة بتحديد موعد محدد يتم به صرف الدعم سكني من كل شهر. ويعتبر اليوم الموافق 24 من كل شهر ميلادي هو موعد صرف الدعم الشهري سكني. ولكن في حالة أن يتم توافق هذا اليوم مع يوم عطلة أو إجازة رسمية. يتم تقديم أو تأخير الصرف لليوم الذي يسبق أو يليه.

طريقة التسجيل في البرنامج

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سكني ثم كتابة تاريخ الميلاد وكذلك رقم الهوية الوطنية ثم الضغط على خيار تحقق ثم كتابة البريد الإلكتروني وكذلك كلمة المرور ورقم الهاتف وأيضاً وبعدها إدخال رمز التحقق الدخول على خيار التقديم لطلب الدعم سكني الموافقة على جميع الشروط والأحكام ثم الإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة المعروضة إليك.

شروط التسجيل في برنامج سكني